25 Ağustos 2021 Çarşamba, 00:00

Mersin'de özel bir hastanede hayatını kaybeden Covid-19 hastası kişinin yakınlarının 3 sağlık çalışanını darbetmesi güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülere göre, önce sağlık çalışanlarını hastane önünde darp eden şahıslar, ardından kendilerinden kurtulup, kaçmaya çalışan sağlıkçıları kovalıyor.

Yaşamını yitiren Covid-19 hastasının yakınları, sağlık çalışanlarına saldırdı! — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) August 24, 2021

Edinilen bilgiye göre, merkez Mezitli ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'ndeki özel bir hastanede 24 gündür yoğun bakımda tedavi gören Covid-19 hastası H.Ç., akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Bir süre sonra hastane çalışanlarıyla tartışmaya başlayan H.Ç.'nin akrabaları, yakınlarının ölmesinden sorumlu tuttukları doktor Ö.D., başhemşire Ü.Ü. ile hemşire M.K.'yi darp etti. Olayın ardından şahıslar bölgeden kaçarken, polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Sağlık çalışanları darp raporu alırken, karakola giderek şahıslardan şikayetçi oldu.

Öte yandan, şahısların sağlık çalışanlarını darp etme anları hastanenin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülere göre, hastane girişinde sağlık çalışanlarını darp eden şahısları, çevredekiler sakinleştirmeye çalışıyor. Daha sonra saldırganların elinden kurtulan 3 sağlık çalışanı hastanenin arkasına doğru kaçmaya çalışırken, şüpheliler onları kovalıyor.