Yavuz: Bıçak kemiğe dayandı

28 Eylül 2020 Pazartesi, 06:00

Ermenistan dün sabah erken saatlerde sivillerin yaşadığı alanlara ateş açtı. Yetkililer, sivil halktan ölen ve yaralanan olduğunu açıklarken, birçok binanın da kullanılamaz hale geldiği duyuruldu.

Ermenistan-Azerbaycan hattında yükselen gerilimi değerlendiren emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz, “Bu uzun süredir devam eden bir sorun. Çözümü kısa vadede yok ve bir savaş potansiyeli taşıyan bir sorun. Öyle zannediyorum ki artık bıçak kemiğe dayandığında Azerbaycan bir karar verecek ve bu, bir savaşa dönüşebilir” dedi.

‘TERÖR ÖRGÜTLERİNİ KULLANIYORLAR’

Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Hazar Zarif İbrahimoğlu’nun, “PKK ve Asala gibi terör örgütleri bölgeye yerleştirilmeye çalışılıyor” sözlerini de değerlendiren Yavuz, “Zaten uzun zamandır Ermenistan’da PKK’li teröristlerin yaşadığı biliniyor. Bu örgütleri kullanıyorlar. Onlar da zaten gönüllü. Ama bunun Türkiye’de çekeceği tepkiyi herhalde hesap edilemiyor” diye konuştu.

Terör örgütlerinin Türkiye’nin ilgisini çekmek için bilerek yerleştirilmiş olabileceğini de belirten Yavuz, “Türkiye işe dahil olduğunda, dışarıdan başkaları da bu işe dahil olsun ve uluslararsı bir sorun haline gelsin diye bakıyor olabilirler. Yardım almak için de bunu yapıyor olabilir çünkü Türkiye, Azerbaycan’a gerekli desteği verir” diye konuştu.

‘BAŞKA ÇARESİ YOK’

“Türkiye, Azerbaycan’ı desteklemek durumunda” diyen Yavuz, “Bundan kaçınılamaz. Tabii bunun bir genel savaşa dönüşmesi uygun değil ama Azerbaycan uluslararası hukuk açısından Dağlık Karabağ bölgesinde Ermenistan’ın işgaline maruz kalmış vaziyette. Bunu, sürdürmenin imkânı yok. Bu sonuçta bir şekilde patlayacak ve patladığı zaman durum savaşa kadar gidecek. Bunu savaşı sevdiğimiz ya da benimsediğimiz için söylemiyoruz ama başka çaresinin olmadığı yavaş yavaş açığa çıkıyor. Azerbaycan öncelikle kendi topraklarını savunmasını bilmeli” değerlendirmesinde bulundu.