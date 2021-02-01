Yavuz Bingöl'e göre 'ayrışma'nın nedeni: Grup toplantıları canlı yayınlandığından beri bu toplumun şeyi bozuldu
AKP'nin sıkı destekçisi şarkıcı Yavuz Bingöl, Meclis'te yapılan grup toplantılarının canlı yayınlanmaması çağrısı yaptı. Toplantıların "zamanla iyi birşey olmadığının anlaşıldığını" söyleyen Bingöl, "Canlı olmasın, herkes kendi meselesini kendi içinde değerlendirsin" dedi.
İktidara yakınlığıyla bilinen sanatçı Yavuz Bingöl, Meclis'te salı günleri partilerin düzenlendiği grup toplantılarının canlı yayınlanmaması çağrısı yaptı.
Katıldığı bir televizyon programında konuşan Bingöl, siyasilerin birbirine karşı kullandığı ağır ifadelerden şikayet ederken sözü partilerin grup toplantılarına getirdi.
"Salı günleri grup toplantıları canlı yayınlandığından beri bu toplumun şeyi bozuldu" diyen Bingöl, sözlerine şu "tavsiye" ile devam etti:
"Ben yerlerinde olsam bu toplantıları kaldırırım canlı yayından. Bu şeffaflık adına yapılıyorsa, bu demek ki zamanla iyi birşey olmadığı anlaşıldı. Herkes kendi seçmenine mesaj verdiği için büyük ayrışma yaşanıyor. Canlı olmasın, herkes kendi meselesini kendi içinde değerlendirsin. Grup toplantıları safların daha çok sıklaşmasına neden oldu"
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