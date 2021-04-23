Yayımlanan genelgeye uyulmadı
Covid-19 vakalarının artması ile birlikte yaşama geçirilen kısmi kapanma kapsamında, 14 Nisan’da Resmi Gazete’de, “Covid-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler” konulu Cumhurbaşkanlığı genelgesi yayımlandı.
Genelgede, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamilelerin, süt izni kullananların, engellilerin, 60 yaş ve üzerindekilerin, kronik rahatsızlığı bulunanların, 10 yaş ve altı çocuğu olan kadınların “idari izinli sayılacağı” belirtilmişti.
Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan ise 16 Nisan’da, personele, “idari izin” konulu yazı gönderdi. “Cumhurbaşkanlığı genelgesi doğrultusundaki Çanakkale İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararları” anımsatılan yazıda, “kurumda çalışan 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın personel sayısının fazla olduğu, bu nedenle kamu hizmetinde aksamaya sebebiyet vermeyecek şekilde idari izin kullandırılacağı” belirtildi.
Valilik “idari izin kapsamındaki personele kolaylık gösterilmesini” kararlaştırdı. Uzaktan veya dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerine ise birim amirince karar verileceği vurgulanan yazıda, “bu personellerin, amirinin izni dışında görev mahallinden ayrılmayacağı ve hizmetine ihtiyaç duyulanların görevlerine döneceği” kaydedildi.
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