Kamuda uzaktan, dönüşümlü çalışma öngören genelge tartışma yarattı

15 Nisan 2021 Perşembe, 04:00

Yayımlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesine göre salgının yayılımını en aza indirmek amacıyla “salgınla mücadeleyi ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri zafiyete uğratmamak ve kamu hizmetlerini aksatmamak” şartıyla bazı düzenlemeler yapıldı. Buna göre çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanabilecek. Ancak buna dair usul ve esasları Cumhurbaşkanlığı, bağlı, ilgili, ilişkili kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici, bakanlıklar, bağlı, ilgili, ilişkili kamu kurum ve kuruluşları için bakan, taşra teşkilatları ile mahalle idareler, bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri için vali veya belediye başkanı, diğer kamu kurum ve kuruluşları için ise üst yönetici belirleyecek. Yöneticiler bu yetkilerini devredebilecek. Uzaktan, dönüşümlü çalışmada kararın yöneticilere bırakılması sosyal medyada memurlar arasında tartışma konusu oldu. Kamu çalışanları, bu konuda takdire yer bırakılmaması gerektiğini savunuyor. Genelgeye göre kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan, MİT Başkanlığı hariç, gebeliğinin 24. haftasından 32. haftasına kadar olan süre içerisinde hamile çalışanlar, süt izni kullananlar ile engelli çalışanlar izinli sayılacak. Burada da hamile personel için hafta aralığı belirlenmesi eleştiri konusu oldu. Hafta şartı aranmaksızın bütün hamile personele izin verilmesi talepleri var.

Genelgeye göre çalışanlar, fiilen göreve gelmedikleri süre içerisinde idari izinli ve istihdamlarına esas görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacak. Bu çalışanların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı olup hizmetin yürütülmesi açısından sorumlulukları görev yerinde çalışanlar ile eşit kabul edilecek. İdari izindeki çalışanlar, amirlerinin izni dışında görev mahallinden ayrılmayacak ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar görevlerine dönecek.

KAMUDA AYNI SAAT

Kamu kurum ve kuruluşlarında günlük çalışma başlama ve bitme saatleri 10.00-16.00 olarak belirlendi. Mesai saatleri konusunda yöneticilere takdir hakkı verilmedi. Bütün kamuda mesai saatleri bu şekilde olacak.

KARAR TAKDİRE BIRAKILDI

Ulusal veya uluslararası düzeyde kapalı alanlarda düzenlenecek her türlü toplantı veya aktivitenin gerekli güvenlik önlemleri alınmak kaydıyla video/tele konferans gibi sesli-görüntülü iletişim sistemleri aracılığıyla uzaktan yapılmasına özen gösterilecek. Burada da karar takdire bırakılmış oldu.

Genelgeye göre kamuda bu süreçte tüm personelin maske kullanması, çalışma mekânları, yemekhane, servisler ve sosyal alanlarda gerekli mesafenin ayarlanması, bu mahaller ile kamuda kullanılan araçlarda dezenfekte işleminin yapılması gibi gerekli önlemler devam edecek. Bu arada idari izin kapsamında olmayan, işe giden kamu çalışanlarından mesai ücreti verilmesi, ek ödeme yapılması gibi talepler de geliyor.

ÖZEL SEKTÖRDE BELİRSİZLİK

Kamuda tartışma yaratsa da bir düzenleme yapıldı. Ancak özel sektör için yine hiçbir düzenleme yok. Burada inisiyatif tamamen patronlara bırakılmış oldu. Özel sektörde çalışan milyonlarca emekçi, hızla artan salgınla baş başa kaldı. Genelgede, özel sektördeki hamile olan, küçük çocuğu bulunan, kronik hasta ya da 60 yaş ve üzerindeki personelle ilgili hiçbir düzenleme yer almadı.