Yayıncılardan Covid-19 çağrısı: 'Hükûmetler acil durum yardımı uygulamalı'

08 Eylül 2020 Salı, 14:12

Moskova Uluslararası Kitap Fuarı’nda kabul edilen çağrıda, "Bu kritik zamanda, hükûmetler acil durum yardımı uygulamalı ve yazarlar, yayıncılar, kitapçılar ve çevirmenler için acil durum mali desteği sağlayarak geleceğe yatırım yapmalıdırlar" denildi.

Tüykiye Yayıncılar Birliği tarafından Türkçesi yayımlanan metinde şu ifadeler yer aldı:

"Covid-19 salgını, tüm dünyada kitap endüstrisine zarar verdi. Bazı pazarların gelirlerinde %80’e varan kayıplar yaşandı*. Mekanlardaki kısıtlamaların rahatlatılması, bazı ülkelerde kitap sektörünün çökme tehdidini ortadan kaldırmadı.

Bu büyük zorluklara rağmen, kitap endüstrisi hızlı ve özverili bir biçimde reaksiyon vermiş, eser sahipleri ve yayıncılar içeriklerini ve dijital hizmetlerini cömert şekilde lisanslamışlardır. Kitapçılarla birlikte, insanların okumayı sürdürmelerine yardım etmek için çevrimiçi kaynakları ve sanal etkinlikleri kullanmışlar, kitapların sosyal, eğitimsel ve kültürel önemini göstermişlerdir.

Kitaplar ve okumak, geleceğin bilgi ekonomisinin oluşumu, gelişimi ve zenginleşmesi için hayati önem taşır. Bu kritik zamanda, hükümetler acil durum yardımı uygulamalı ve yazarlar, yayıncılar, kitapçılar ve çevirmenler için acil durum mali desteği sağlayarak geleceğe yatırım yapmalıdırlar.

2020 Dünya Kitap Günü’nde dünya kitap endüstrisi liderlerinin yaptığı ortak açıklamayı tekrarlayan IPA, hükümetleri şunları yapmaya çağırıyor:

Kitap sektörünü toplum için vazgeçilmez olarak görmeye:

– Kitabevleri için kira desteği sunmaya,

– Kitap yayıncıları ve kitapçılar için vergi indirimi sunmaya,

– Küçük ve orta ölçekli yayınevleri için destek fonları tahsis etmeye,

– Tüm ülkelerden ve kültürlerden yazarlar, yayıncılar ve okurlar arasında köprüler kuran, vazgeçilmez kamu hizmeti kurumları olarak ulusal ve uluslararası kitap fuarlarına daha fazla destek vermeye, geliştirmeye ve yatırım yapmaya.

Kitaplara olan talebi artırmaya:

– Kağıt üzerinde, dijital veya sesli, nasıl olursa olsun, tüm kitaplardaki vergilendirmeyi kaldırmaya,

– Herkesin kitap alabilmesi için devlet tarafından fonlanan kupon programları uygulamaya,

– Kütüphanelerin koleksiyonlarını yenilemek için bütçeleri yükseltmeye ve iddialı okuma destek programları geliştirmeye,

– İhracat ve çeviri haklarını desteklemek için özel programları çoğaltmaya,

– Fiziki kitapların dağıtımı için posta ücretlendirmelerini indirmeye.

Fikri sermayeyi korumaya:

– Yayıncılar, yazarlar, sanatçılar ve çevirmenler için destek fonları oluşturmaya,

– Elektronik ve basılı kitap korsanlığına karşı mücadeleyi güçlendirmeye çağırıyor.

IPA, hükümetlerle veya temsilcileriyle bu eylem çağrısındaki herhangi bir hususu konuşmaya ve üyelerimiz tarafından bildirilen küresel iyi uygulama örneklerini referans göstermeye her zaman hazırdır.

*30’dan fazla başlıca pazarda yayıncı birlikleriyle yapılmaya devam eden bir IPA anketi, yayınevleri için %50-%80 arasında değişen, ağır gelir kayıpları ortaya çıkarmıştır."