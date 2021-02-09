Yazlık site havuzunda haşema davasında karar çıktı

09 Şubat 2021 Salı, 14:55

Eski bakanlardan AKP’li Mehmet Özhaseki’nin kardeşi Hacı Mustafa Özhaseki’nin bir misafiri sitenin havuzuna haşemayla girmek istemiş, site görevlilerinin haşemayla havuza girmenin yasak olduğunu belirtmesi üzerine Özhaseki ailesi site yönetimine itiraz etmişti.

Site yönetiminin, 19 Temmuz 2019’da yapılan genel kurulda, yüzme havuzuna haşema ile girilmesinin yasaklanması yönünde karar alındığını bildirmesinin ardından konu Özhaseki ailesi tarafından mahkemeye taşınmıştı.

Erdemli Sulh Hukuk Mahkemesi’nde görülen dava sürecinde Özhaseki’nin avukatı, genel kurulun usulüne uygun yapılmadığı, hazirunun genel kurul tutanaklarını imzalamadığı gerekçeleriyle genel kurulun iptalini talep etti.

Davacı avukatı ayrıca haşemanın dini inançlara uygun bir mayo olduğunu, site yönetiminin haşema ile ilgili kararının dini duygulara karşı alınmış bir karar olduğunu iddia etti ve genel kurul kararının bu yönüyle anayasaya ve insan hakları sözleşmesine aykırı olduğunu savundu.

Davalı site yönetimi ise haşema kararının sağlık ve hijyen açısından alındığını savundu, 2020 yılı temmuz ayında yeni bir genel kurul yapıldığı için de usulsüzlük iddiasının ortadan kalkmış olduğunu savundu.

KARAR İSTİNAFA TAŞINDI

Erdemli Sulh Hukuk Mahkemesi, davacı Özhaseki ailesinin genel kurulun usul hataları nedeniyle iptal edilmesi talebini reddetti. Mahkeme, haşema ile havuza girmenin engellenmesini ise anayasal hakkın ihlali olarak yorumladı. Mahkeme kararında, “Aykent Sitesi kat malikleri kurulu toplantısında alınan ‘haşema ile havuza girilemeyeceği’ şeklinde alınan kararın anayasaya aykırı olması sebebiyle iptaline karar verilmiştir” denildi.

Aykent Sitesi yönetimi dosyayı bölge istinaf mahkemesinde temyiz etti.



