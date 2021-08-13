YBY Kemerburgaz Yaz Konserleri 'MFÖ' ile devam ediyor
Kemerburgaz Kent Ormanı’nda Duman ve Cem Adrian ile başlayan YBY Kemerburgaz Yaz Konserleri, MFÖ ile devam ediyor. MFÖ, 21 Ağustos Cumartesi akşamı konser verecek.
Duman ile başlayan YBY Kemerburgaz Yaz Konserleri serisi ülkemiz müzik dünyasının en önemli gruplarından MFÖ ile devam ediyor.
İstanbul'un yepyeni açıkhava kültür ve sanat merkezi YBY Kemerburgaz'da 21 Ağustos Cumartesi akşamı şarkılarını açık havada yıldızların altında seslendirecek.
YBY konserleri 20.000 m2'ye yayılan yemyeşil bir alanda, isterseniz çimenlere uzanarak, samanların üzerinde, kendi sandalyenizde, yerde oturarak isterseniz de ayakta can dostlarınızı da getirerek izleyebilirsiniz.
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