Teoman: Yardım konseri vermeyi düşünmüyorum

Geçtiğimiz gün Bebek'te görüntülenen ünlü şarkıcı Teoman, basın mensupları ile ayaküstü sohbet etti. Yaşanan orman yangınlarının ardından "Yardım konseri düşünüyor musunuz?" sorusu yöneltilen Teoman, verdiği cevapla şaşırttı.

cumhuriyet.com.tr
08 Ağustos 2021 Pazar, 11:56
Teoman: Yardım konseri vermeyi düşünmüyorum
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Rock müziğin sevilen isimlerinden olan Teoman, geçtiğimiz gün arkadaşları ile Bebek'te bir mekanda buluşarak uzun uzun sohbet etti. Muhabirler ile de ayaküstü sohbet eden Teoman, konserlerin başladığı için mutlu olduğunu dile getirdi.

"ÖYLE BİR ŞEY DÜŞÜNMÜYORUM" 

28 Temmuz'dan bu yana Türkiye'de yaşanan yangın felaketi sonrasında sanat camiasından birçok isim yardım konserleri düzenliyor. Bunun üzerine gazetecilerin, “Yardım konseri düzenlemeyi düşünüyor musunuz?” diye sorması üzerine Teoman şaşırtan bir yanıt verdi.

TV100'de yer alan habere göre, rock müziğinin usta ismi Teoman, "Hayır, yardım konseri vermeyi düşünmüyorum" dedi. 

Sanatçının bu yanıtı sosyal medyayı ikiye böldü.

Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda, "Yarı kapasite ile sahnelere başlayacağım. Harbiye Açıkhava'da dört tane konserimiz olacak. Bu dönemde ne kadar konser verirsek o kadar iyi diye düşünüyorum" demişti.


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