Yemeksepeti'nden Mansur Yavaş'a yanıt
Ankara Büyükşehir Belediyesi "Lezzet Ankara" adında yemek sipariş uygulaması başlattı. Mansur Yavaş'ın paylaşımına ise Yemeksepeti CEO'su Nevzat Aydın'ın verdiği yanıt tepki çekti.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, pandemi sürecinde gelir kaybına uğrayan esnafa yönelik “Lezzet Ankara” adlı projeyi duyurdu.
Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, proje ile Ankara’da yeni bir yemek sipariş portalını aktifleştireceklerini ifade etti. Yavaş, "Esnafımızın alın terini korumak adına yüzde 0 komisyonla ‘Lezzet Ankara’ var" dedi.
Yavaş, Ankara’daki lokanta ve kafe işletmecilerini ‘Lezzet Ankara’ portalına kaydolmaya davet etti.
Esnafımızın alın terini korumak adına %0 komisyonla "Lezzet Ankara" var.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) June 10, 2021
İşletmelerimizin menülerini sisteme girmesinin ardından portalımızı sizlerle buluşturacak olmanın heyecanını yaşıyoruz.
İş Yeri Kaydı: https://t.co/QdNerJ5Rzs
Kayıt Kılavuzu: https://t.co/ayYR3h0C4z pic.twitter.com/bhnXgYnwFT
YEMEKSEPETİ'NDEN YANIT
Yavaş’ın paylaşımına ise Yemeksepeti’nin CEO’su Nevzat Aydın’dan yanıt geldi. Aydın, “Dünyada bir ilk olmuş başkanım. Rekabet güzel şey. Sizi seviyoruz” dedi. Aydın devamında", “Rakip olmayan bir Devlet kalmıştı” paylaşımında bulundu. Aydın'ın paylaşımına ise kullanıcılardan tepki geldi.
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