Yemeksepeti'nden Mansur Yavaş'a yanıt

Ankara Büyükşehir Belediyesi "Lezzet Ankara" adında yemek sipariş uygulaması başlattı. Mansur Yavaş'ın paylaşımına ise Yemeksepeti CEO'su Nevzat Aydın'ın verdiği yanıt tepki çekti.

cumhuriyet.com.tr
12 Haziran 2021 Cumartesi, 13:02
Yemeksepeti'nden Mansur Yavaş'a yanıt
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, pandemi sürecinde gelir kaybına uğrayan esnafa yönelik “Lezzet Ankara” adlı projeyi duyurdu.

Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, proje ile Ankara’da yeni bir yemek sipariş portalını aktifleştireceklerini ifade etti. Yavaş, "Esnafımızın alın terini korumak adına yüzde 0 komisyonla ‘Lezzet Ankara’ var" dedi.

Yavaş, Ankara’daki lokanta ve kafe işletmecilerini ‘Lezzet Ankara’ portalına kaydolmaya davet etti.

YEMEKSEPETİ'NDEN YANIT

Yavaş’ın paylaşımına ise Yemeksepeti’nin CEO’su Nevzat Aydın’dan yanıt geldi. Aydın, “Dünyada bir ilk olmuş başkanım. Rekabet güzel şey. Sizi seviyoruz” dedi. Aydın devamında", “Rakip olmayan bir Devlet kalmıştı” paylaşımında bulundu. Aydın'ın paylaşımına ise kullanıcılardan tepki geldi.


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