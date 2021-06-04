"Erdoğan'ın ilk tercihi" diyerek yazdı: "Mansur Yavaş için 'sessiz kalın' talimatı vermiş"
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la ilgili olarak yakın çevresine "susma" talimatı verdiği iddia edildi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la ilgili verdiği iddia edilen talimat dikkat çekti.
İddia, Korkusuz gazetesi yazarı Ahmet Takan tarafından dile getirildi. Konuyla ilgili köşe yazısında, "Yandaşlar, son günlerde anket taarruzuna geçince merak edip saray kaynaklarıma yöneldim" diyen Takan, Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde karşısına aday olarak çıkmasını istediği adaylar arasında ilk tercihinin Mansur Yavaş olduğunu öğrendiğini belirtti.
Takan'ın yazısında ilgili bölüm şöyle:
"Yandaşlar, son günlerde anket taarruzuna geçince merak edip saray kaynaklarıma yöneldim. Onlara anket sonuçları ve değerlendirmelerini sormadım. Tayyip Erdoğan’ın karşısında en çok kimi aday olarak görmek istediğini merak ettim. Net isim vererek konuştular. Şöyle bir tablo ortaya çıkıyor;
-Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun tüm ısrarlı açıklamaları ve geliştirdiği yeni stratejilere rağmen kendisinin karşısına aday olarak çıkacağına ufak da olsa bir ihtimal vermiyor.
-Erdoğan, karşısına Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş’ın çıkarılmasını istiyor ve bekliyor. Bu 2 isimden hangisi karşısında olursa mutlaka kazanacağını hesap ediyor.
-Tayyip Erdoğan, Ekrem İmamoğlu’na karşı yapılan kampanyalarla, “Ekrem İmamoğlu eşittir HDP/PKK” algısının kamuoyuna iyice pekiştirildiğini ve artık bu algının tersine çevrilmesinin imkansız olduğunu düşünüyor.
– Erdoğan, Mansur Yavaş’ın Ankara’yı iyi yönetemediğini başarılı proje ve icraatlara imza atamadığını etrafına anlatıyor. Bu yüzden karşına çıkarsa ilk turda yeneceğini hesap ediyor. Erdoğan, yakın çevresine “Mansur Yavaş aleyhine bir şeyler söylemeyin. Ona karşı sessiz kalın” talimatı vermiş. “Seçim sathı mahaline girdiğimizde son 4 ayda düzenleyeceğimiz kampanyalarla ‘Ankara’yı yönetemeyen devleti mi yönetecek’ der ezer geçeriz” demiş.
Erdoğan’ın karşısına aday olarak çıkmasını istediği adaylar arasında ilk tercihi kimmiş?.. Sorumun cevabı;
Mansur Yavaş…
Neden?..
Tayyip Erdoğan, Mansur Yavaş’ı ilk turda yeneceğini hesaplıyormuş. Eğer, ikinci tercihi Ekrem İmamoğlu karşısında olursa, ikinci tura kalma ihtimaline karşı, İYİ Parti seçmeninin ya ona oy vererek ya da sandığa gitmeyerek kendisine destek olacağına inanıyormuş.
Evdeki hesap çarşıya uyar mı?.. Yaşayarak göreceğiz!.."
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