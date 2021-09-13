Yeni Akit, AKP'li Kestel Belediyesi'nde şarkı söyleyecek Troyanov'u hedef aldı
İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Akit, AKP'li Kestel Belediyesi'nin sahneye çıkaracağı şarkıcı Vasil Troyanov'u "Sapkın" diyerek hedef aldı.
AKP'li Kestel Belediyesi, "Azis" adıyla tanınan Bulgar şarkıcı Vasil Troyanov'u "7. Geleneksel Balkan Panayırı" etkinliklerinde sahneye çıkarma kararı aldı.
Halka ücretsiz olarak gerçekleştirileceği söylenen festivalde ise şarkıcı Troyanov'un sahne alacağının duyurulmasına AKP'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Akit'ten tepki geldi.
AKİT "SAPKIN" DİYEREK HEDEF ALDI
Belediyeyi ve şarkıcı Troyanov'u hedef alan Yeni Akit, "AK Partili Kestel Belediyesi ne yapmaya çalışıyor? İlçe halkına düzenleyecekleri festivalde eşcinsel sapkın Azis sahne alacak" başlıklı bir haber yayımladı.
Haberde, Troyanov'a "Sapkın" diyerek hakaret edilirken, AKP'li belediyenin "yanlıştan dönmesi" çağrısı yapıldı. Öte yandan Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak da söz konusu haberi, "AK Partili Kestel Belediyesi ne yapmaya çalışıyor? İlçe halkına düzenleyecekleri festivalde eşcinsel sapkın 'Azis' sahne alacak" diyerek paylaştı.
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