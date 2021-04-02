Game of Thrones'un tiyatro oyunu geliyor

02 Nisan 2021 Cuma, 09:43

Buz ve Ateşin Şarkısı romanlarının yazarı George R. R. Martin'in hazırladığı sahne gösterisi üstünde oyun yazarı Duncan MacMillan ve Follies'in yönetmeni Dominic Cooke'la birlikte çalışıyor.

NTV'nin The Hollywood Reporter'ın haberine dayandırdığına göre, Westeros'ta geçen ve Game of Thrones öncesi olayları işleyen başka televizyon dizileri yapım aşamasındayken, henüz ismi belli olmayan proje, kitap serisi ve televizyon dizisinde ölen ve çok sevilen bazı karakterleri hayata döndürecek ilk tiyatro oyunu.

Kitap serisindeki olaylardan 16 yıl önce geçen oyun, Martin'in kitaplarında Robert Baratheon'un isyanının başlamasına yol açtığı dolaylı biçimde belirtilen Harrenhal'daki Büyük Turnuva (The Great Tourney) etrafında şekillenecek. Turnuvaya Ned ve Lyanna Stark, Jamie Lannister, Robert Baratheon ve Rhaegar Targaryen gibi isimler katılmıştı.

Tiytarı oyununun resmi tanıtımda şu ifadeler yer alıyor:

"Oyun, izleyicileri ilk kez, şimdiye kadar gizemini koruyan dönüm noktası niteliğindeki bir olayın perde arkasının derinliklerine götürecek."

Serinin en ikonik ve tanınan karakterlerinden birçoğunun yer aldığı yapım şimdiye kadar yalnızca ima edilen sırların ve yalanların ortaya çıkarılması sürecinde aşk, intikam, delilik ve kehanetlerle uğraşmanın tehlikeleri etrafında dönen bir hikayeye yer verecek.

Martin konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Savaşın tohumları genellikle barış zamanlarında ekilir. Westeros'ta, Yalancı Bahar Yılı'nda, krallığın en iyi şövalyelerinin büyük bir turnuvada yarışmasını izlemek için hem soylu hem de sıradan insanlar Harrenhal'da bir araya geldiğinde gerçekleşecek katliamı pek az insan biliyordu.Bu, HBO'da yayımlanan Game of Thrones dizisinde ve Buz ve Ateşin Şarkısı romanlarımda sıkça bahsedilen bir turnuva ... ve şimdi, nihayet, hikayenin tamamını anlatabiliriz... sahnede" dedi.

West End, Broadway ve Avustralya'da gösteriler yapmayı amaçlayan ekibin, oyunu ilk olarak 2023'te sahnelemesi bekleniyor.