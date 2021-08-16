Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

16 Ağustos 2021 Pazartesi, 19:05

YMS 1-5 TS

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1' Mücadele başladı!

3' GOL! Sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında Hamsik'in ceza alanına ortasına Bakasetas penaltı noktası üzerinden kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi. 0-1

9' Sol kanattan gelişen Malatya atağında Aabid'in ceza alanına ortası savunmadan geri döndü.

11' GOL! Trabzonspor atağında ceza alanı ön çizgisinde topla buluşan Djaniny solundaki Nwakaeme'ye bıraktı, onun şutunda fark 2'ye çıktı. 0-2

19' Malatya'nın sol çaprazdan kazandığı serbest vuruşta Mallan'ın doğrudan kaleye gönderdiği topu Uğurcan son anda kornere çeldi.

22' SARI KART! Trabzonspor'da Nwakaeme yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

29' GOL! Trabzonspor atağında ceza alanı ön çizgisinde topla buluşan Nwakaeme'nin ara pasıyla buluşan Gervinho vuruşunda farkı 3'e çıkardı. 0-3



31' GOL! Sağ kanattan gelişen Malatya atağında Mustafa'nın ortasına arka direk dibinde Adem dokundu, Uğurcan'ın müdahalasine rağmen top ağlara gitti. 1-3

42' GOL! Sağ kanattan gelişen Trabzonspor atağında ceza alanına giren Gevinho çizgiden ortaya çevirdi, arka direkte Hamsik vuruşunda topu ağlara gönderdi. 1-4

45' İlk yarı sona erdi! 1-4

46' İkinci yarı başlarken Trabzonspor'da Gervinho yerine, yeni transfer Cornelius oyuna dahil oldu.

49' Adem'in sakatlığı nedeniyle oyun bir süre durduktan sonra tekrar hareketlendi.

52' Trabzonspor atağında Cornelius topla birlikte rakip kaleye hareketlendi Aabid ayak koyarak tehlikeyi önledi.

58' Hızlı gelişen Malatya atağında Kubilay topla birlikte hareketlendi sol çaprazdan ceza alanına girerken Edgar yatarak müdahale ederek topu kornere gönderdi.

66' PENALTI! Sağ kanattan gelişen Trabzonspor atağında Djaniny ceza alanına girdi Haddadi'den sıyrılmak isterken yerde kaldı. Hakem beyaz noktası gösterdi.

67' Djaniny penaltıdan Trabzonspor'un 5. golünü kaydetti.

71' Trabzonspor atağında sol kanatta topla buluşan Djaniny'nin ortasına arka direkte Bakasetas kafayı vurdu top az farkla üstten auta gitti.



KADROLAR

Yeni Malatyasapor: Ertaç, Haddadi, Buğra, Mustafa, Aabid, Adem, Wallace, Mallan, Semih, Tetteh, Hafe

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar IE, Vitor Hugo, İsmail, Berat, Marek Hamsik, Nwakaeme, Bakasetas, Gervinho, Djaniny

MAÇ ÖNÜNDEN NOTLAR



Süper Lig'in ilk haftasında Yeni Malatyaspor, evinde Trabzonspor'u ağırlayacak.

Daha önce Yeni Malatyaspor ile 8 kez karşılaşan Trabzonspor, bu karşılaşmalardan 6 galibiyet, 2 mağlubiyet ile ayrıldı.

16 Ağustos Pazartesi günü 19.15'te oynanacak karşılaşma Bein Sports ekranlarından canlı izlenebilecek.