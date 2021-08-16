Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'de kim var?
Süper Lig'de 2021-2022 sezonu açılış haftasında Trabzonspor, Yeni Malatyaspor deplasmanına çıkıyor.
Süper Lig'in ilk haftasında Yeni Malatyaspor, evinde Trabzonspor'u ağırlayacak.
Daha önce Yeni Malatyaspor ile 8 kez karşılaşan Trabzonspor, bu karşılaşmalardan 6 galibiyet, 2 mağlubiyet ile ayrıldı.
16 Ağustos Pazartesi günü 19.15'te oynanacak karşılaşma Bein Sports ekranlarından canlı izlenebilecek.
MUHTEMEL 11'LER
YENİ MALATYASPOR
Abdulsamed, Wallace, Semih, Haddadi, Muhammed, Buğra, Aabid, Mallan, Adem, Malle, Tetteh
TRABZONSPOR
Uğurcan, Serkan, Edgar ie, Hugo, Peres, Berat, Hamsik, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme, Cornelius
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