Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'de kim var?

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu açılış haftasında Trabzonspor, Yeni Malatyaspor deplasmanına çıkıyor.

cumhuriyet.com.tr
16 Ağustos 2021 Pazartesi, 13:17
Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'de kim var?
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Süper Lig'in ilk haftasında Yeni Malatyaspor, evinde Trabzonspor'u ağırlayacak.

Daha önce Yeni Malatyaspor ile 8 kez karşılaşan Trabzonspor, bu karşılaşmalardan 6 galibiyet, 2 mağlubiyet ile ayrıldı.

16 Ağustos Pazartesi günü 19.15'te oynanacak karşılaşma Bein Sports ekranlarından canlı izlenebilecek.

MUHTEMEL 11'LER

YENİ MALATYASPOR

Abdulsamed, Wallace, Semih, Haddadi, Muhammed, Buğra, Aabid, Mallan, Adem, Malle, Tetteh

TRABZONSPOR

Uğurcan, Serkan, Edgar ie, Hugo, Peres, Berat, Hamsik, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme, Cornelius


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