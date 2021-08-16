Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'de kim var?

16 Ağustos 2021 Pazartesi, 13:17

Süper Lig'in ilk haftasında Yeni Malatyaspor, evinde Trabzonspor'u ağırlayacak.

Daha önce Yeni Malatyaspor ile 8 kez karşılaşan Trabzonspor, bu karşılaşmalardan 6 galibiyet, 2 mağlubiyet ile ayrıldı.

16 Ağustos Pazartesi günü 19.15'te oynanacak karşılaşma Bein Sports ekranlarından canlı izlenebilecek.

MUHTEMEL 11'LER

YENİ MALATYASPOR

Abdulsamed, Wallace, Semih, Haddadi, Muhammed, Buğra, Aabid, Mallan, Adem, Malle, Tetteh

TRABZONSPOR

Uğurcan, Serkan, Edgar ie, Hugo, Peres, Berat, Hamsik, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme, Cornelius