Yeni Malatyaspor'da Nuri Fatih Aydın, hazırlık maçında sakatlandı
Yeni Malatyaspor'da hazırlık maçında sakatlanan Nuri Fatih Aydın, 6 ila 8 ay boyunca forma giyemeyecek.
Yeni Malatyaspor Kulübü, yeni sezon öncesi Bolu kampında Gaziantep ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Nuri Fatih Aydın'ın 6-8 ay sahalardan uzak kalacağını bildirdi.
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Gaziantep maçında sakatlanan Nuri Fatih Aydın'ın yapılan ilk muayene ve tetkiklerinde ön çapraz bağlarının koptuğunun tespit edildiği belirtildi.
Aydın'ın 6-8 ay sahalardan uzak kalmasının öngörüldüğü aktarılan açıklamada, futbolcuya acil şifalar dilendi.
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