Yeni Malatyaspor'da Nuri Fatih Aydın, hazırlık maçında sakatlandı

Yeni Malatyaspor'da hazırlık maçında sakatlanan Nuri Fatih Aydın, 6 ila 8 ay boyunca forma giyemeyecek.

AA
18 Temmuz 2021 Pazar, 23:08
Yeni Malatyaspor'da Nuri Fatih Aydın, hazırlık maçında sakatlandı
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Yeni Malatyaspor Kulübü, yeni sezon öncesi Bolu kampında Gaziantep ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Nuri Fatih Aydın'ın 6-8 ay sahalardan uzak kalacağını bildirdi.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Gaziantep maçında sakatlanan Nuri Fatih Aydın'ın yapılan ilk muayene ve tetkiklerinde ön çapraz bağlarının koptuğunun tespit edildiği belirtildi.

Aydın'ın 6-8 ay sahalardan uzak kalmasının öngörüldüğü aktarılan açıklamada, futbolcuya acil şifalar dilendi.


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