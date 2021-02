Yeni Örümcek Adam filminin ismi duyuruldu: 'Eve Dönüş Yok'

Marvel Stüdyo, Sony ve Disney şirketlerine ait çizgi roman serisinin filmi Örümcek Adam'ın, 2021 Aralık ayında çıkarılması planlanan son filminin ismi duyuruldu.

Yeni yapımın tanıtımını filmin başrol oyuncusu Tom Holland, sosyal medya hesabı üzerinden bir video aracılığıyla gerçekleştirdi.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, Tom Holland'ın Marvel evrenindeki 6. filmi olacak Örümcek-Adam 3'ün ismi "Spider-Man: No Way Home" olarak açıklandı.

This, we can confirm. #SpiderManNoWayHome only in movie theaters this Christmas. pic.twitter.com/kCeI8Vgkdm