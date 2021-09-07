<p>Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi'nin "Türkiye Siyaset Paneli" başlıklı anketi yayımlandı. Ankette, "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" ve "Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olursa Erdoğan'a oy verir misiniz?" gibi dikkat çekici soruların yanıtlarına da yer verildi.<br></p>
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Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi'nin "Türkiye Siyaset Paneli" başlıklı anketi yayımlandı. Ankette, "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" ve "Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olursa Erdoğan'a oy verir misiniz?" gibi dikkat çekici soruların yanıtlarına da yer verildi.

<p>"Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olursa Erdoğan'a oy verir misiniz?" sorusuna yurttaşların yüzde 56.9'u "asla oy vermem", yüzde 32.6'si "kesinlikle oy veririm" ve yüzde 8.1'i ise "Oy verebilirim de vermeyebilirim de" dedi.<br></p>
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"Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olursa Erdoğan'a oy verir misiniz?" sorusuna yurttaşların yüzde 56.9'u "asla oy vermem", yüzde 32.6'si "kesinlikle oy veririm" ve yüzde 8.1'i ise "Oy verebilirim de vermeyebilirim de" dedi.

<p>"Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu üzerine çıkan sonuçta ise MHP'nin yüzde 7 olarak belirlenen seçim barajını dahi geçemediği görüldü.<br></p>
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"Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu üzerine çıkan sonuçta ise MHP'nin yüzde 7 olarak belirlenen seçim barajını dahi geçemediği görüldü.

<p>Ankette en dikkat çeken noktalardan biri de son dönemde artan erken seçim tartışmaları ile ilgili yurttaşın verdiği yanıt oldu. Sonuçlara göre, seçmenin yüzde 55,2'si erken seçim isterken, "Erken seçim yapılmasın" diyenlerin oranının yüzde 38,3'te kaldığı görüldü. Erken seçim sorusuna "Kararsızım" diyenlerinin oranı ise yüzde 4,6 olarak belirlendi.<br></p>
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Ankette en dikkat çeken noktalardan biri de son dönemde artan erken seçim tartışmaları ile ilgili yurttaşın verdiği yanıt oldu. Sonuçlara göre, seçmenin yüzde 55,2'si erken seçim isterken, "Erken seçim yapılmasın" diyenlerin oranının yüzde 38,3'te kaldığı görüldü. Erken seçim sorusuna "Kararsızım" diyenlerinin oranı ise yüzde 4,6 olarak belirlendi.

<p>Öte yandan Türkiye'nin günlerce mücadele ettiği orman yangınlarında, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin makamı tartışılmaya başlanmıştı.<br></p>
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Öte yandan Türkiye'nin günlerce mücadele ettiği orman yangınlarında, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin makamı tartışılmaya başlanmıştı.

<p>Ankette "Sizce Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli istifa etmeli mi?" sorusuna yüzde 53,3 oranında "Evet" yanıtı verilmesi de dikkat çekti.<br></p>
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Ankette "Sizce Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli istifa etmeli mi?" sorusuna yüzde 53,3 oranında "Evet" yanıtı verilmesi de dikkat çekti.

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