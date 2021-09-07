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Ankette en dikkat çeken noktalardan biri de son dönemde artan erken seçim tartışmaları ile ilgili yurttaşın verdiği yanıt oldu. Sonuçlara göre, seçmenin yüzde 55,2'si erken seçim isterken, "Erken seçim yapılmasın" diyenlerin oranının yüzde 38,3'te kaldığı görüldü. Erken seçim sorusuna "Kararsızım" diyenlerinin oranı ise yüzde 4,6 olarak belirlendi.
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