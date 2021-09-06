Yeni sezonda Yasak Elma dizisine sürpriz transfer! Yayın tarihi ne zaman?

06 Eylül 2021 Pazartesi, 12:52

Geçtiğimiz günlerde Yasak Elma dizisinin 5.sezon çekimleri başladı. Eda Ece, Berk Oktay ve Şevval Şam'ın başrollerini paylaştığı Yasak Elma'nın yeni sezon fragmanında diziye yeni katılan oyuncu Murat Aygen dikkat çekti.

Geçtiğimiz sezon Nesrin Cavadzade'nin ayrıldığı dizinin sezon finalinde ise Erdal Özyağcılar'ın hayat verdiği Hasan Ali karakteri de ölmüştü. Dizide yaşanan ayrılıkların ardından ise diziye Biran Damla Yılmaz ve Ece Dizdar gibi oyuncular transfer olmuştu. Son olarak Mucize Doktor'da başrol oynayan Murat Aygen dizinin oyuncu kadrosuna katıldı.

YASAK ELMA'NIN YAYIN TARİHİ NE ZAMAN

3 aylık aranın ardından ekranlara geri dönen Yasak Elma dizisinin 111. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda, dizinin yayın tarihi 13 Eylül Pazartesi olarak açıklandı.