Yeniçağ yazarı o ziyareti yorumladı: Soylu, Devlet Bahçeli'nin koltuğuna aday
Ankara'da evinin önünde saldırıya uğrayan Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu, cumhuriyet.com.tr'nin duyurduğu Bolu Jandarma İl Komutanı Ömer Ersever'in Ülkü Ocakları'nı ziyaretini, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik bir hamle olduğunu savundu. Uğuroğlu, "Soylu Devlet Bahçeli'nin koltuğuna adaydır. MHP Genel Başkanı olmak için Ülkü Ocaklarını yanına çekmek istemektedir" iddiasında bulundu.
Yeniçağ yazarı Uğuroğlu yazısında, Bolu Jandarma İl Komutanı Ömer Ersever'in Ülkü Ocakları'nı ziyaretinin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun önemli siyasi mesajlarını içerdiğini savundu.
Uğurluoğlu şu ifadeleri kullandı:
"Cumhuriyet Gazetesinde yer alan bu ziyaret haber üzerine Ersever arayarak, demiş ki; "Anlık olarak gelişen bu dernek ziyaretinin tamamen insani gerekçeyle icabet edilen bir ziyaret olduğunu kamuoyumuzun bilgilerine sunarım."
Önce şunu söyleyeyim. 23 - 24 Ocak tarihlerinde 'Hafta sonu Sokağa Çıkma Yasağı' var. Bu yasağı uygulayacak ve ihlallerde ceza uygulayacak kişi İl Jandarma Alay komutanı Albay Ömer Ersever'dir. Bu yasağı delmesi görev suçudur. 'Sokağa Çıkma Yasağı' var ki tüm iş yeri dükkânlar kapalıdır. Ersever dernek başkanı İsmail Akgül'e "Anlık" dediği bu ziyarette takdim ettiği 'şil'i nereden nasıl temin edip takdim etmiştir?"
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