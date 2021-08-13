Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Çolak: İttifak yoluna gidebiliriz

13 Ağustos 2021 Cuma, 17:17

Muş’tan Bitlis’e gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Çolak, il binasını ziyaret ettikten sonra açıklamalarda bulundu.

Seçim çalışmalarına değinen Çolak, tek hedeflerinin Fatih Erbakan’ı cumhurbaşkanı yapmak olduğunu belirtirken "Şu anda bunda kararlıyız ve tek başına seçime girme konusunda da kararlıyız. O günkü şartlar, seçmen, teşkilatlarımız nasıl karar verirse ona göre oturup alacağımız ortak kararla seçime gireceğiz. Bizim olmazsa olmazlarımız vardır. Üretime ağırlık vereceğiz. Ağır sanayiyi öne alacağımız parti politikalarımız var. Adaleti ön plana çıkaran politikalarımız var. Bu temel şartlarda anlaştığımızda ittifak yoluna da gidebiliriz" dedi.

MUHALEFETİ HEDEF ALDI

Afetler üzerinden hükümeti eleştiren muhalefetin tutumunu da değerlendiren Cemil Çolak, "Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ağza alınmayacak kelimeler sarf ediyorlar. Böyle ana muhalefet olmaz. Bu zatı beğenirsin, beğenmezsin bu ülkenin cumhurbaşkanıdır. Bu ülkede yüzde 50 küsur oy alarak seçilmiş bir cumhurbaşkanıdır. Türk bayrağını temsil eden amirimiz, büyüğümüzdür. Kendisinin siyasi politikalarını eleştiririm ama makama gelince Türk milletinin cumhurbaşkanıdır. Senin ona ağza alınmayacak kelimeleri kullanma hakkın yoktur" diye konuştu.



