Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Çolak: İttifak yoluna gidebiliriz
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cemil Çolak, partisinin düzenlediği bir etkinlikte yaptığı konuşmada "Temel şartlarda anlaştığımızda ittifak yoluna da gidebiliriz" dedi.
Muş’tan Bitlis’e gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Çolak, il binasını ziyaret ettikten sonra açıklamalarda bulundu.
Seçim çalışmalarına değinen Çolak, tek hedeflerinin Fatih Erbakan’ı cumhurbaşkanı yapmak olduğunu belirtirken "Şu anda bunda kararlıyız ve tek başına seçime girme konusunda da kararlıyız. O günkü şartlar, seçmen, teşkilatlarımız nasıl karar verirse ona göre oturup alacağımız ortak kararla seçime gireceğiz. Bizim olmazsa olmazlarımız vardır. Üretime ağırlık vereceğiz. Ağır sanayiyi öne alacağımız parti politikalarımız var. Adaleti ön plana çıkaran politikalarımız var. Bu temel şartlarda anlaştığımızda ittifak yoluna da gidebiliriz" dedi.
MUHALEFETİ HEDEF ALDI
Afetler üzerinden hükümeti eleştiren muhalefetin tutumunu da değerlendiren Cemil Çolak, "Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ağza alınmayacak kelimeler sarf ediyorlar. Böyle ana muhalefet olmaz. Bu zatı beğenirsin, beğenmezsin bu ülkenin cumhurbaşkanıdır. Bu ülkede yüzde 50 küsur oy alarak seçilmiş bir cumhurbaşkanıdır. Türk bayrağını temsil eden amirimiz, büyüğümüzdür. Kendisinin siyasi politikalarını eleştiririm ama makama gelince Türk milletinin cumhurbaşkanıdır. Senin ona ağza alınmayacak kelimeleri kullanma hakkın yoktur" diye konuştu.
İlgili Haberler
- Millet İttifakı mı Cumhur İttifakı mı? 'Bu pazar seçim olsa' tüm dengeler değişecek
- Siyasal İslamı faşizm ve felaket kapitalizmi ile buluşturan Cumhur İttifakı, ülkenin başına gelen en kötü beladır
- Aksoy Araştırma son anketini açıkladı: Millet İttifakı Cumhur İttifakı'nı geçti
- Fatih Erbakan'dan 'Kanal İstanbul' çıkışı: Milyarlar imtiyazlılara aktarılacak
- AKP'den İYİ Parti'ye "Erbakan" tepkisi
Video Haberler
- Yangın tehlikesine karşı 700 bidon konuldu
- Erdoğan'ın açıkladığı fındık fiyatına şiirli tepki
- Mecidiyeköy’de zincirleme kaza
- Çanakkale Boğazı’nda sürüklenen gemi kurtarıldı
- Yangın ihbarına giden ekip kaza yaptı: 5 yaralı
- Korkuya neden oldu! O anlar kameraya kaydedildi
- Büyükada'da dikkat çeken görüntüler! Akın ettiler
- Türkiye’nin en kısa boylu kadını, köyüne yol istedi
- Sel sularında mahsur kalan ineğe, nefes kesen kurtarma
- Selde kaybolmadan önce son mesaj
En Çok Okunan Haberler
- Eser Yenenler hastanelik oldu
- AKP ve MHP, 'Bu pazar seçim olsa' farkla kaybediyor!
- ÖTV düzenlemesiyle hangi otomobil ne kadar ucuzlayacak?
- Afgan Büyükelçi'den 'Türkiye' açıklaması
- Kirli ilişkiler ağının merkezindeki AKP'li isim
- Binek araçlar için 'ÖTV' kararı
- CHP'li vekilden gündeme oturacak iddia
- MHP buna nasıl ‘tamam’ der?
- Korkunç açıklama: '329 kayıp var'
- Erdoğan sel bölgesine gidiyor