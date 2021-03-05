Yer Çorum: Şeritli önleme rağmen banklarda oturdular
Çorum'da tüm uyarılara rağmen caddelerde kalabalık oluşturan vatandaşlar, parklarda yan yana oturmayı sürdürünce belediye ekipleri çareyi şerit çekmekte buldu. Ancak tüm uyarılara ve önlemlere karşın banklarda oturanların olması dikkat çekti.
Çorum'da koronavirüs tedbirleri kapsamında polis ve zabıta ekipleri, kalabalıklar oluşturulmaması, sigara içilmemesi ve maske takılması konusunda uyarılarda bulundu.
Şehir merkezindeki Hürriyet Parkı'nda bulunan bank ve oturma gruplarına da tedbirler kapsamında şeritler çekildi. Ancak, çekilen şeritler de işe yaramadı.
Bank ve oturma gruplarında oturanlar olduğu gözlendi. Bunun üzerine bu kişiler, zabıta ekiplerince kaldırıldı.
Bazı kişiler zabıtalara tepki gösterdi. Zabıtanın uzaklaştığını görenler tekrar gelip şerit çekilen alanlara oturmayı sürdürdü.
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