Spiker Hande Sarıoğlu'ndan 'estetik' itirafı

16 Temmuz 2021 Cuma, 12:32

Sosyal medya hesabı Instagram'dan yayınladığı dans videosu sonrası, spor spikerliğini üstlendiği Habertürk ile yollarını ayıran Hande Sarıoğlu'ndan yeni bir paylaşım geldi.

Sarıoğlu, takiplerinin kendisine sürekli olarak yönelttiği 'estetik' sorularına yanıt verdi. Ünlü spiker, paylaştığı fotoğrafa çok yorum gelince dayanamadı ve bir açıklama yaptı.

'SİZE DOLGU VE BOTOKS AYRIMINI AÇIKLIYORUM'

Hande Sarıoğlu açıklamasında "Benim alın ve göz kenarlarımda botox, dudaklarımda dolgu var" dedi.



Sarıoğlu, Instagram'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Ekrana bakıp orasında o var, şurasında bu var diye ağlayanlara,

Size botox-dolgu ayrımını en basit haliyle açıklıyorum ekip, toplan.

Botox, yüzdeki kırışıklıklara yapılır; alın, kaş arası, göz kenarları sık kullanım alanlarıdır. Dolgu dediğimiz olay da yüzün her yerine doldurulabilir arkadaşlar. Dudak, çene, burun, elmacık, uzayıp gidiyor liste.

Botox da, dolgu da kalıcı değildir. 1 sene içerisinde yenilenmesi gerekir. Benim alın ve göz kenarlarımda botox, dudaklarımda var."