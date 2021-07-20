Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Fatma Girik kimdir?
Türk sinema tarihinin usta isimlerinden olan Fatma Girik, yardımcılarının çağırdığı ambulans ile Bodrum'da özel bir hastaneye kaldırıldı. Girik, burada tedavi altına alındı. Gelişmelerin ardından, usta oyuncu Fatma Girik'in biyografisi, sevenleri tarafından merak edildi. Peki Fatma Girik kimdir?
Türk sinema tarihinin usta isimlerinden olan Fatma Girik, göğüs hastalıkları enfeksiyonu nedeni ile Bodrum'da özel bir hastanede tedavi altına alındı. Ünlü oyuncunun tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Gelişmelerin duyulmasının ardından, usta oyuncu Fatma Girik'in biyografisi merak edildi.
İşte Yeşilçam'ın yıldız isimlerinden Fatma Girik'in hayatı...
FATMA GİRİK KİMDİR?
İstanbul'da doğdu. Cağaloğlu Kız Lisesi'ni bitirdi. 1957 yılında ilk baş rolü olan, yönetmenliğini ve senaristliğini Seyfi Havaeri'nin yaptığı Leke'ydi. Leke'yi oyuncu olarak adından bahsettirmeyi başaramadığı birkaç iddiasız yapım daha izledi. Fatma Girik'in performansıyla dikkatlerden kaçmayacağı film, Memduh Ün'ün yönetmenliğindeki 1960 yapımı Ölüm Peşimizde'ydi. Memduh Ün’le tanışıklığı Girik’in hayatındaki dönüm noktalarından biri oldu.
180'den fazla filmde rol aldı. İleriki yıllarında siyasete de atılan Fatma Girik bir süre Şişli Belediye Başkanlığı yaptı. Siyaset ve oyunculuğun dışında kısa bir dönem televizyon ekranlarında Söz Fato'da adlı bir programın sunuculuğunu da yapmıştır.
ROL ALDIĞI FİLMLER
- İstiklal Uğrunda
- Yetimler Ahı
- Memiş İş başında
- Leke
- Murada Ereceğiz
- Memiş Gangsterler Arasında
- Gönülden Ağlayanlar
- Talihsizler
- Sevdalı Gelin
- Ömrümün Tek Gecesi
- Eceline Susamışlar
- Çakır Emine'm
- Bağrıyanık
- Vatan ve Namus
- Üsküdar İskelesi
- Telli Kurşun
- Ölüm Peşimizde
- Kaldırım Çocuğu Kopuk
- Fakir Şarkıcı
- Civanmert
- Cici Kâtibem
- Aşk Hırsızı
- Aliii
- Çapkın Hırsız
- Seviştiğimiz Günler
- İki Damla Gözyaşı
- Duvaksız Gelin
- Boş Yuva
- Avare Mustafa
- Mahalleye Gelen Gelin
- Sokak Kızı
- Küçük Beyefendi
- Kısmetin En Güzeli
- Günahsız Aşıklar
- Fosforlu Oyuna Gelmez
- Fatoş'un Bebekleri
- Erkeklik Öldü Mü Atıf Bey?
- Çöpçatan
- Belalı Torun
- Cengiz Han'ın Hazineleri
- Zoraki Milyoner
- Zifaf Gecesi
- Yavaş Gel Güzelim
- Yaralı Aslan
- Katır Tırnağı
- Hop dedik
- Bulunmaz Uşak
- Bir Hizmetçi Kızın Hatıra Defteri
- Bire On Vardı
- Bazıları Dayak Sever
- Barut Fıçısı
- Badem Şekeri
- Kiralık Koca
- Tophaneli Osman
- Tatlı Sert
- Öpüşmek Yasak
- Öp Annenin Elini
- Muhteşem Serseri
- Köye Giden Gelin
- Koçum Benim
- Kırk Küçük Anne
- Kimse Fatma Gibi Öpemez
- Keşanlı Ali Destanı
- Halk Çocuğu
- Galatalı Fatma
- Fatoş'un Fendi Tayfur'u Yendi
- Beş Şeker Kız
- Varan Bir
- Hizmetçi Dediğin Böyle Olur
- Kanun Karşısında
- Yıldız Tepe
- Üç Kardeşe Bir Gelin
- Sevişmek Yasak
- Severek Ölenler
- Seveceksen Yiğit Sev
- Şenol Birol Gool
- Şeker Hafiye
- Şeker Gibi Kızlar
- Kumarbaz
- Korkunç İntikam
- Hırsız
- Bir Garip Adam
- Altın Şehir
- Yiğitler Ölmezmiş
- Seni Bekleyeceğim
- Ölüm Temizler
- Kucaktan Kucağa
- Kolsuz Kahraman
- Karakolda Ayna Var
- Koca Yusuf
- Hedef Ankara
- Fakir Çocuklar
- Fabrikanın Şoförü
- Ben Bir Sokak Kadınıyım
- Bana Bela Derler
- Avare Kız
- Aşkın Kanunu
- Allahaısmarladık Yavrum
- Namusum İçin
- Zilli Nazife
- Ya Sev Ya Öldür
- Yaprak Dökümü
- Son Gece
- Ömre Bedel Kız
- Kız Kolunda Damga Var
- Kiralık Kadın
- Karakolda Ayna Var
- Hırsız Prenses
- Dolmuş Şoförü
- Ayşecik (Canım Annem)
- Ağa Düşen Kadın
- Sürtüğün Kızı
- Vuruldum Bir Kıza
- Ezo Gelin
- Öksüz
- Nilgün
- Köroğlu
- Çöl Kartalı Şeyh Ahmet
- Ana Hakkı Ödenmez
- Vatan ve Namık Kemal
- Menekşe Gözler
- Erkek Fatma
- Büyük Yemin
- Boş Beşik
- Sevenler Ölmez
- Şoför Nebahat
- Meçhul Kadın
- Ham Meyva
- Duyduk Duymayın Demeyin
- Yarın Son Gündür
- Solan Bir Yaprak Gibi
- Satın Alınan Koca
- Önce Sev Sonra Öldür
- Mualla
- Mahşere Kadar
- Kerem ile Aslı
- İki Ruhlu Kadın
- Acı
- Ekmekçi Kadın
- Namus
- Murat ile Nazlı
- Toprak Ana
- Ezo Gelin
- Kızgın Toprak
- Kambur
- Gönülden Yaralılar
- Dağdan İnme
- Önce Vatan
- Kuma
- Kara Peçe
- Ağrı Dağı Efsanesi
- Ölmeyen Şarkı
- Meryem ve Oğulları
- Hatasız Kul Olmaz
- İntikam Meleği / Kadın Hamlet
- Yaşam Kavgası
- Gelincik
- Kanlı Nigar
- Kaçak
- Gülsüm Ana
- Postacı
- Nefret
- Yılanların Öc
- Japon İşi
- Namusun Bedeli
- Gün Ortasında Karanlık
- Sinema Bir Mucizedir / Büyülü Fener
2000'LERDEKİ DİZİLERİ
- Benim İçin Ağlama
- Bize Ne Oldu
- Gurbet Kadını
- Sinema Bir Mucizedir / Büyülü Fener
- Hasret
- Oğlum İçin
- Altın Kızlar
- Babalar ve Evlatlar
ALDIĞI ÖDÜLLER
- 1965 Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, Keşanlı Ali Destanı
- 1967 Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, Sürtüğün Kızı
- 1. Adana altın koza film şenliği, 1969, Büyük Yemin, en iyi kadın oyuncu
- 1. Adana altın koza film şenliği, 1969, Ezo Gelin, en iyi kadın oyuncu
- 3. Adana altın koza film şenliği, 1971, Acı, en iyi kadın oyuncu
- 35. Antalya film şenliği, 1998, Sürtüğün Kızı, yaşam boyu onur ödülü
- 18. Ankara Uluslararası Film Festivali, Aziz Nesin Emek Ödülü
PLAKLARI
Yeşilçam'ın en üretken olduğu dönemler olan 1960'lı ve 1970'li yıllarda Fikret Hakan'dan Suzan Avcı'ya , Yılmaz Köksal'dan Hülya Koçyiğit'e kadar onlarca sinema oyuncusu müzik plakları dordurmuşlardı. Bu plak yapma furyasına Fatma Girik'te katıldı ve birkaç 45'lik plak da o doldurdu.
Bu plaklar da şu şekilde:
- 1965 - Aguş / Aşka Şepke - Serengil 10010
- 1975 - Aşk Düğümü / Su Sızmazdı Aramızdan - EMI Plak 1251(2008)
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