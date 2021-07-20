Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik hastaneye kaldırıldı

20 Temmuz 2021 Salı, 12:55

Bodrum'da yaşayan Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Fatma Girik (80), dün akşam Torba Mahallesi'ndeki evinde yardımcılarının çağırdığı sağlık görevlilerince ambulansla Bodrum'daki özel hastaneye kaldırıldı.

Girik'in göğüs hastalıkları enfeksiyonu nedeniyle tedavi altına alındığı, sağlık durumunun iyi olduğu ve bir süre müşahede altında tutulacağı belirtildi.

Öte yandan, Fatma Girik'in annesi 99 yaşındaki Münevver Girik Dukav'ın da, iki gün önce ambulans ile Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde 'yaşlılığa bağlı hastalıklar' nedeniyle tedavi altına alındığı ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

2019'DA 'SHUNT AMELİYATI' GEÇİRMİŞTİ

Hidrosefali hastalığı olarak bilinen ve beyinde su toplanması anlamına gelen hastalık sebebiyle Fatma Girik, 2019 Şubat ayında shunt ameliyatı geçirmişti. 180'den fazla filmde rol alan Girik, Bodrum’daki evinde banyoda dengesini kaybederek düşmüş ve acilen hastaneye kaldırılmıştı.