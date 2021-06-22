Yetiştirilen balıklar için kullanılacak alg yağı içeren yem, omega 3 oranını artıracak

22 Haziran 2021 Salı, 04:00

Metro Türkiye’nin Hatko Su Ürünleri ve Skretting’in katkılarıyla hayata geçirdiği projede Türkiye’de endüstriyel boyutta ilk kez levrek ve çipuranın yetiştiriciliğinde alg yağı içeren yem kullanılacak. Bu yem, balıkta omega 3 yağ asitlerinin değerlerinin artmasını sağlıyor. Bu yem sayesinde 150 ton üretim hedeflenen projede, 180 ton deniz balığı da kurtarılmış olacak. Bu, 30 bin kişinin yıllık balık ihtiyacının karşılanması anlamına geliyor. Proje kapsamında yetiştirilen ilk levrek ve çipuralar ise 13-16 ay sonra sofralara gelecek.

ÇEVREYE DAHA AZ ETKİ

Metro Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Sinem Türüng, Metro Türkiye’nin bu balıkları yetiştireceği kafeslerde metreküp başına 8 - 10 kg. oranda balık bulunuyor. Bu da balıkların daha az strese girmesini sağlıyor, böylece hayvan refahı da artıyor ve tezgâhlarda daha lezzetli, sağlıklı ve “mutlu” balıklar da tüketime sunuluyor” dedi.

Hatko Grup Genel Müdürü Baran Ergüven, sağlıklı ve kaliteli su ürünlerinin üretim süreçleri sırasında da çevreye ve doğal kaynaklara olan etkilerini en az düzeyde tutmanın önem taşıdığını söyledi.

Skretting Genel Müdürü Ziya Özaydın da dünyanın en büyük yem üreticilerinden olduklarını anlatarak “Alternatif hammaddeler bulmak ve ölçeklendirmek inovasyon gerektirir ve bunu ancak değer zinciri boyunca yakın işbirliği ve stratejik ortaklıklar yoluyla sürdürebiliriz” dedi.

Çipuraların Şubat 2022’de, levreklerin Mayıs 2022’de reyonlarında olması planlanıyor.

KİŞİ BAŞI TÜKETİM 6.2 KİLO

“Yediği Önünde, Yemediği Yarında” projesi, Muğla’nın Bodrum ilçesinde başlatıldı. Sinem Türüng, burada yaptığı konuşmada, Türkiye’de kişi başına düşen yıllık balık tüketiminin 6.2 kg. olduğunu, dünya ortalamasının 21 kg., Avrupa’da 24 kg., İzlanda’da 90 kg’a çıktığını vurgulayarak Türkiye’nin bu alanda gitmesi gereken çok yol olduğunu söyledi.

2022’DE RAFTA



Balıkların Omega 3 değerlerine kadar birçok kriterde analizleri Norveç’te ve Muğla Üniversitesi işbirliğiyle Türkiye’deki laboratuvarlarda belirli periyotlarla yapılıyor. Proje kapsamında üretilen balıkların 2022 yılının başlarında tüketicilerle buluşması planlanıyor.

YILDA 150 TON

“Yediği Önünde, Yemediği Yarında” projesi kapsamında yetiştirilen balıklar Metro Türkiye’ye özel olarak üretilecek. Balıklar Metro Premium markası ile raflarda olacak. Projeye 30 metre çapında 1 kafes levrek ve bir kafes çipura ile başlandı. Yıllık toplam 150 tonluk bir üretimden söz ediliyor.