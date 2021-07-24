Yıldırım'ın arkadaşına milyonluk ihaleler
MTA'nın Oruç Reis Gemisi işletme ihalesini 4.8 milyon dolara AKP’li Binali Yıldırım’ın yakın arkadaşı Salih Zeki Çakır'ın sahibi olduğu Oras Denizcilik Şirketi aldı. Şirketin MTA'dan 3 yılda aldığı iki ayrı ihalenin toplam bedeli ise 9.5 milyon doları buluyor
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’ne (MTA) ait Oruç REİS Araştırma Gemisi için düzenlenen milyonlarca dolarlık bir ihale daha AKP’li Binali Yıldırım’ın yakın arkadaşı Salih Zeki Çakır’ın şirketine gitti.
Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, MTA Genel Müdürlüğü 11 Haziran tarihinde “Oruç Reis Araştırma Gemisinin İşletilmesi Hizmet Alımı” adı altında bir ihale düzenledi. Dört şirketin geçerli teklif verdiği belirtilen ihaleyi 4 milyon 815 bin dolar teklif veren Oras Denizcilik ve Ticaret Limited Şirketi aldı. MTA ile şirket arasında yapılan sözleşmeye göre de Oruç Reis Gemisi’ni iki yıl boyunda Oras Denizcilik Şirketi işletecek.
ŞİRKET YÜZDE 664.9 BÜYÜDÜ
Öte yandan, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre, milyonlarca dolarlık ihaleyi alan şirketin sahibi Binali Yıldırım’ın yakın arkadaşı olduğunu bilinen ve uzun yıllardır eski iş ortağı olduğu da iddia edilen Salih Zeki Çakır ile oğlu Çağrı Cihan Çakır. TOBB’un 2019 yılı “En hızlı büyüyen 100 şirket” araştırmasına göre, en fazla büyüyen şirketlerden biri de Oras Denizcilik. Şirket 2019 yılında yüzde 664.9 oranında büyüdü.
3 YILDA 9.5 MİLYON DOLAR
Ayrıca bu ihale Oras Denizcilik Şirketi’nin MTA’dan aldığı ilk ihale de değil. Şirket, 2019 yılında da yine Oruç Reis Araştırma Gemisi’ni iki yıl boyunca işletilmesi için açılan ihaleyi aldı. 2019 yılındaki bu ihaleyle MTA kasasından şirkete toplam 4 milyon 775 bin dolar ödenmişti. Düzenlenen iki ayrı ihaleyle şirkete ödenen toplam tutar ise 9 milyon 592 bin doları buluyor.
HER ŞEYİ ÖZEL SEKTÖRDE
Petrol ve doğalgaz dahil çeşitli arama çalışmalarında kullanılan Oruç Reis gemisinin hizmet alımı ile sismik operasyon ve işbaşı eğitimlerine, takip gemisinden, koruma gemisine kadar bütün faaliyetleri özel sektör tarafından işletiliyor.
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