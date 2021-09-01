Caner Erkin'in menajerinden Trabzonspor transferi hakkında açıklama
Caner Erkin'in menajeri Batur Altıparmak, oyuncunun transfer görüşmeleri hakkında açıklama yaptı.
Süper Lig'de yeniden yapılanmaya giderek şampiyonluk yarışının içinde olması beklenen Fenerbahçe'de, kadro dışı oyuncularının durumu şekilleniyor.
Yerli bir sol bek arayışında olan Trabzonspor'un, milli futbolcuyla ilgilendiği konuşuluyor. Adı birçok kulüple anılan futbolcunun menajeri Batur Altıparmak Trabzon'un yerel medyasından 61 Saat'e yaptığı açıklamada, "Trabzonspor ile bir görüşmemiz olmadı." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe ile olan sözleşmesi bir yıl daha devam eden 32 yaşındaki oyuncu, sarı-lacivertli takımla çıktığı 250 maçta 16 gol ve 58 asist kaydetti.
Caner Erkin kariyerinde Beşiktaş, Galatasaray, CSKA Moskova, Manisaspor ve Inter gibi önemli takımlarda da forma giydi.
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