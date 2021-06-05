Yılın 302 gününde emekliye zam haberi yapan Takvim bu kez kendini aştı
Takvim gazetesinin yılın 360 günü verdiği “emekliye zam” haberleri yeni bir aşamaya geçti. Artan enflasyonu yurttaşa zam olarak lanse eden Takvim gazetesi bugün 'Emekliye yeni maaş' başlığı ile çıktı.
Takvim’in 2018 ve 2019 yıllarında sırasıyla 356 ve 357 gün manşetten emeklilere “zam müjdesi” verdiğini tespit edilmişti.
Gazete 2020 yılında da 366 günün 302’sinde ilk sayfadan emeklilere zam, “ikramiye” ve “promosyon” müjdesi verdi.
Bugün gazete yeni bir aşamaya geçerek “Emekliye yeni maaş” başlığını kullandı. Hayat pahalılığının arttığı, yurt içi üretici enflasyonunun yüzde 38’e yükseldiği Türkiye’de, artan enflasyonu emekliye zam oranı gibi yansıtan gazete milyonlarca vatandaşla dalga geçti.
İşte gazetenin bugünkü o başlığı:
DAHA ÖNCE DE TEPKİ ÇEKMİŞTİ
Takvim gazetesi 7 Şubat 2021'dekin manşetinde, halkın birinci önceliği olan ancak iktidarın görmezden geldiği, ekonomik sıkıntıya ilişkin bir haber yer aldı. “Bu haberi okumadan markete girmeyin, çıkarken üzülmeyin” denilen haberde, 10 maddede market alışverişine dair kendince püf noktaları sıraladı. Gazete okuyucularına aç karnına alışveriş yapılmamasını önererek “Alışverişe tek başına ve tok karnına çıkın. Çocuklar olmasın” uyarısı da yaptı. Takvim'in bu yöndeki manşeti de toplumun büyük kesiminden tepki ile karşılanmıştı.
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