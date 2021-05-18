Yılın ilk 4 ayında faiz ödemelerine 67.5 milyar lira harcama yapıldı

18 Mayıs 2021 Salı, 04:00

Nisanda bütçe giderleri yüzde 2.1 artışla 110.7 milyar TL olurken, bütçe gelirleri yüzde 43.8 artışla 93.8 milyar TL’de kaldı. Bütçe 16.9 milyar TL açık verdi. Fazi dışı denge ise 1.7 milyar lira fazla verdi. Ocak-nisan döneminde ise giderler yüzde 9.7 artışla 432 milyar TL, gelirler yüzde 36.4 artışla 437.9 milyar TL oldu ve bütçe 5.9 milyar TL fazla verdi. Faizi dışı denge de 73.4 milyar lira fazla verdi. Faiz giderlerine ise nisanda yüzde 9 artışla 18.5 milyar lira, ocak-nisanda yüzde 22.1 artışla 67.5 milyar lira gitti.

Geçen yıl salgının ağır etkisi ve ertelemelerle özellikle mart ve nisan aylarında vergi gelirleri düşmeye başlamıştı. Bu yıl aynı dönemde açılmanın da etkisiyle vergi gelirleri hızla arttı. Nisanda vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 55.4 artarak 76.3 milyar lira oldu. Geçen yılın ocak-nisan döneminde 225.2 milyar lira olan vergi gelirleri ise bu yılın aynı döneminde 331.4 milyar liraya çıktı. Vergi gelirleri tahsilatında 4 aylık dönemde geçen yıla göre yüzde 47.2 oranında artış oldu.

781 MİLYON ‘GİZLİ’

Nereye harcandığı gizli tutulan “örtülü ödenekten” nisanda 52.7 milyon lira, 4 aylık dönemde ise 781.4 milyon lira harcama yapıldı. Kiralanan araçlar için nisanda 27.9 milyon lira, 4 ayda 93.7 milyon lira ödendi. Hizmet binaları için de 4 ayda 87.7 milyon lira kira ödemesi yapıldı. Hava taşıtı kiralama giderlerinde nisan ayındaki büyük artış dikkat çekti. Bu taşıtlar için martta 2.8 milyon lira kira ödemesi yapılırken, nisanda bu rakam 44.8 milyon liraya fırladı. Salgın nedeniyle organizasyonlar büyük oranda azaltılmış olmasına karşın temsil ve tanıtma giderleri için ocak-nisan döneminde bütçeden 26.8 milyon lira çıktı.

Nisanda 40.9 milyar lira cari transfer gerçekleştirildi. Yıl başından bu yana yapılan cari transfer toplamı 186.6 milyar lira oldu. “Görevlendirme giderleri” olarak gösterilmeye başlanılan görev zararları kapsamında nisanda bütçeden 8.4 milyar lira, 4 ayda ise 30.7 milyar lira çıktı. Sosyal güvenlik kurumlarının 4 aylık görev zararları 27 milyar lirayı aştı. Aralarında kamu bankalarının da bulunduğu mali kurumların aynı dönemdeki görev zararı da 2.3 milyar liraya ulaştı.