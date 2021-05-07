Politika faizini değiştirmeyen Merkez Bankası, emtia fiyatlarındaki artışa dikkat çekti

07 Mayıs 2021 Cuma, 04:00

Merkez Bankası bünyesindeki Para Politikası Kurulu (PPK), bayram tatili nedeniyle erkene çektiği mayıs ayı toplantısının sonuçlarını dün açıklayarak halen yüzde 19 olan politika faizini (bir hafta vadeli repo ihale faizi) değiştirmediğini duyurdu.

PPK’nin kararla ilgili değerlendirme notunda, son dönemde emtia fiyatlarında yeniden artış gözlendiğine ve yükselen küresel enflasyon beklentilerinin uluslararası finansal piyasalarını etkilediğine dikkat çekilirken, yurtiçinde ise salgının sınırlayıcı etkilerine rağmen iktisadi faaliyetlerin güçlü seyrettiğini, iç talep bir miktar ivme kaybetse de dış talebin gücünü koruduğunu belirtti.

‘SIKI DURUŞ’ ÇIKTI

Merkez’e göre emtia fiyatlarındaki yükselişe karşın, ihracattaki güçlü artış eğilimi, altın ithalatındaki belirgin gerileme ve finansal koşullardaki sıkılaşmanın etkisiyle kredilerde gözlenen yavaşlama cari işlemler dengesinde öngörülen iyileşmeyi destekliyor.

Ayrıca parasal sıkılaştırmanın kredi ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı etkilerine atıf yapan PPK, faizle ilgili şu vurguyu yaptı: “Enflasyon ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeler dikkate alınarak Nisan Enflasyon Raporu tahmin patikasındaki belirgin düşüş sağlanana kadar para politikasındaki mevcut duruş sürdürülecektir. Bu doğrultuda kurul, politika faizinin sabit tutulmasına karar vermiştir.” Nisan ayı açıklamasında ise son vurgu şöyleydi: “Bu doğrultuda kurul, politika faizini sabit tutarak sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiştir.” PPK “enflasyonun üstünde faiz” vurgusunu ise tekrarladı. Karar, döviz piyasasını etkilemezken dolar 8.3510 liraya kadar çıktı.