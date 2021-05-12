Pandemide aldığı düşük faizli kredileri ödeyemeyen yurttaş yüksek faizli kredilere yöneldi

12 Mayıs 2021 Çarşamba, 11:38

Salgın döneminde dağıtılan düşük faizli kredilerin ödeyemeyen yurttaş, yüksek faizli yeni krediler çekiyor. Birgün'den Havva Gümüşkaya'nın haberine göre, Salgında gidişat düzelmezse haziranda bu krediler sorunlu olacak.

Salgının etkisinde bir yıldan uzun bir zaman geçti. Bu süreçte milyonlarca yurttaş işsiz ve gelirsiz kaldı. Destek adı altında açıklanan paketler ise daha çok geleceğe borçluluk yarattı. Düşük faizli kredi kampanyalarına sarılan yurttaşlar bir yılda işler yoluna girmeyince yüksek faizli kredilerle borç döndürerek krediye bağımlı bir hale geldi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK), yılbaşında aldığı kredi borçlarını Haziran 2021’e kadar öteleme kararı, borçların takibe düşmesinin önüne geçerek halı altı edilmesine neden oldu. Böylece takipteki kredi oranı düştü. Piyasaya düşük faizli kredi pompalaması sona erdi ancak artan faizlere rağmen kredi talebi azalmadı.

Merkez Bankası’nın verilerine göre nisanda, geçen yılın aynı dönemine göre toplam kredi hacmi yüzde 24,8 oranında arttı. Geçen yıl nisan ayında 2 trilyon 954 milyar lira olan toplam kredi miktarı bir yılda 3 trilyon 687 milyar liraya çıktı.

Yeni kapanma kararlarının devreye girdiği dönemde gelirsiz kalan milyonlar çarklarını yine kredi ile döndürmeye çalıştı. BDDK verilerine göre konut, taşıt ve ihtiyaç kredisinden oluşan tüketici kredileri ve bireysel kredi kartı borçları toplamı nisan sonu itibarıyla 849 milyar 418 milyon liraya ulaştı. Sadece nisan ayında ihtiyaç kredisi talebi yüzde 0,86’dan fazla arttı. Mart sonunda 399,8 milyar lira olan ihtiyaç kredileri toplamı nisanda 403,3 milyar liraya ulaştı. Bu dönemde ihtiyaç kredisi faizleri ise yüzde 24,2’ye kadar çıktı.

YAKIN İZLEMEDEKİ KREDİLER YAPILANDIRILDI

Türkiye Bankalar Birliği, kredi gruplamaları raporunda bankacılık sektöründeki sorunlu kredi stokunun 2020 sonu itibarıyla 511 milyar TL olduğunu açıkladı.

Öte yandan 2020’de yakın izlemedeki kredilerin toplam kredilere oranı, yüzde 11’den yüzde 10’a geriledi. Yeniden yapılandırılan ya da yeni bir ödeme planına bağlanan kredilerin toplamı 2020’de bir önceki yıla oranla yüzde 26 artışla 204 milyar TL oldu. Bunun yüzde 91’i ise yakın izlemedeki kredilerden oluştu.

DAĞITILAN KREDİLER ÖDENMEYE BAŞLAYACAK

Salgının başında açıklanan ekonomik pakette konut kredilerine yapılan indirim konut satış taleplerini artırmıştı. Ülke genelinde konut satışları geçen yılın temmuz ayında düşük faiz ve konut kampanyalarının etkisiyle yüzde 124,3 artışla 229 bin 357’ye yükselerek tüm zamanların rekorunu kırmıştı. Ucuz kredi kampanyalarının başladığı hazirandan temmuz sonuna kadar konut kredisi miktarı yüzde 23,5 oranında arttı. Ancak bu kredilerin büyük bir bölümünün taksit ödemeleri henüz başlamadı. Bir yıl geri ödemesiz dağıtılan bu kredilerin taksitleri ise önümüzdeki günlerde başlayacak. Salgının kontrol altına alınamadığı ve BDDK’nin takibe düşen kredilerle ilgili ötelemesinin haziran ayında sona ereceği düşünülürse yaz aylarında yeni kredi taksitleri ve ödemeler tedirginlik yarattı.