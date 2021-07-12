Yılın ilk yarısında toplam otomotiv üretimi 639 bin 661 adet oldu

12 Temmuz 2021 Pazartesi, 04:00

Açıklanan verilere göre, yılın ilk yarısında toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artarak 639 bin 661 adet, otomobil üretimi de yüzde 15 artarak 416 bin 21 adet olarak gerçekleşti.

İLK 6 AYDA 223 BİN TİCARİ ARAÇ ÜRETİLDİ

Ocak-haziran döneminde ticari araç üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 43 artış gösterdi. Yılın ilk yarısında, toplam ticari araç üretimi 223 bin 640 adet olarak gerçekleşti. Pazara bakıldığında ise ocak-haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla ticari araç pazarı yüzde 74, hafif ticari araç pazarı yüzde 67 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 121 arttı.

Yılın ilk yarısını kapsayan dönemde toplam pazar geçen yıla göre yüzde 57 artarak 411 bin 952 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 52 oranında arttı ve 310 bin 325 adet oldu. Son 10 yıllık ortalamalar dikkate alındığında, 2021 Ocak-Haziran döneminde toplam pazar yüzde 12, otomobil pazarı yüzde 17 oranında arttı.

Yılın ilk altı ayında otomotiv ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 15 artarak 461 bin 528 adet olarak gerçekleşti. Otomobil ihracatı ise yüzde 6 oranında artarak 297 bin 127 adet oldu.

LEXUS LC 500 CONVERTIBLE BİR TANE GELDİ



Premium otomobil üreticisi Lexus; markanın tasarımının, işçiliğinin ve mühendisliğinin üst seviyesi olan LC 500 Convertible modelini Türkiye’de satışa sundu. Lexus’un kendine has sürüş dinamiklerini yansıtan ve markanın ilk yumuşak tavanlı modeli olan LC 500 Convertible, üstü açıkken bu deneyimin daha yoğun yaşanmasını sağlıyor. Yenilikçi renk temaları ve detaylarla birlikte, iç ve dış tasarım arasında bir devamlılık sağlanmış. İç tasarımda kullanılan malzeme, el yapımı işçilikler ve işçilik kalitesi, Lexus’un detaylara verdiği önemi gösteriyor. İçeride kullanılan 10.3 inç dokunmatik ekrana sahip multimedya sistemi, Android Auto ve Apple CarPlay gibi akıllı telefon bağlantılarının yapılmasını sağlıyor. 477 beygir güç üreten atmosferik 5 litre V8 motora ve 10 ileri Direct Shift otomatik şanzımana sahip olan araç, 0-100 kilometre hızlanmasını beş saniyede tamamlıyor ve saatte maksimum 270 kilometre hıza ulaşabiliyor (elektronik olarak sınırlandırılmış).

Lexus LC Convertible’ın tavanı sadece 15 saniyede açılıp kapanabiliyor ve bu işlem saatte 50 kilometre hıza kadar yapılabiliyor. Lexus’un yeni modelinin tanıtımında değerlendirmeler yapan Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO Ali Haydar Bozkurt, beş yıl önce premium segmentin önemli oyuncusu Lexus markasını “Lüksün Yeni Tanımı” mottosuyla Türkiye’ye kazandırdıklarını belirterek “İlk beş yıllık süreçte rekabete hayli açık bir segmette bilinirlik açısından önemli bir yol kat ettik. Türkiye’nin potansiyeline olan inancımızla, yatırımlarımıza devam ettik. Şimdi Lexus tasarımının, işçiliğinin ve mühendisliğinin zirvesi olan LC 500 Convertible modeli ile birlikte ikinci beş yıllık sürece başlıyoruz. LC 500 Convertible modelimizin marka imajımıza güçlü bir katkı yapacağına inanıyorum. Şu anda sadece bir tane olan bu modelin çok kısa sürede satılacağını tahmin ediyoruz. Hem mevsimsel olarak zamanı hem de otomobili görenler, bu tasarıma baktıklarında ve aracın sesini duyduklarında bu özel otomobili satın almak isteyeceklerdir” dedi.

380 BEYGİRLİK HİBRİT WRANGLER YOLLARDA

Jeep; elektrifikasyon planının diğer bir adımı olan Wrangler’ın PHEV (Plug-in Hibrit Elektrikli Araç) versiyonunu dünya genelinde satışa sundu. Wrangler 4xe, şarj edilebilir hibrit güç-aktarma sistemiyle sıfır emisyonlu ve elektrikli sürüş olanağı sunarken şehiriçi kullanımında 50 kilometreyi aşabilen elektrikli sürüş menzili günlük kullanım gereksinimlerini karşılıyor. 380 beygirlik toplam sistem gücü ve 4xe teknolojisi, elektrikli modunda dört tekerlekten çekiş sunarken Trail Rated özelliğini koruyor ve güvenli bir arazi performansı sunmayı sürdürüyor. Üç saatlik sürede tam şarj olan kullanıcı dostu yapısıyla öne çıkan modelde ayrıca; 84 inçlik dokunmatik ekranlı Uconnect NAV ve en güncel ADAS özelliklerini kapsayan gelişmiş teknolojiler yolculukları daha güvenli, konforlu ve keyifli kılıyor.

HYUNDAİ’YE SANTA FE DOPİNGİ

SUV’lerin pazar payı günden güne artarken Hyundai, önce Bayon şimdi de SUV ailesinin “makyajlı” üyesi Santa Fe ile ürün gamını genişletti.

Hyundai’nin yeni tasarım özelliklerinin bir parçası olan Santa Fe, LED farlarla kombine ön ızgarası ve gündüz yanan farları (DRL) ile yeni tasarım kimliğini ortaya koyuyor. Geniş ızgara, araca cesur bir karakter verirken ızgaradaki geometrik desen stereoskopik bir görünüm katıyor. Yeni T şeklindeki gündüz farları, otomobilin dışındaki sağlam karakteri tamamlıyor ve en uzaktan bile tanınabilir hale getiriyor.

Kapıdan içeriye adım attığımızda ise bizleri çok daha teknolojik bir kabin karşılıyor. 12.3 inç büyüklükteki dijital gösterge paneli ve diğer Hyundai modellerinden tanıdığımız 10.25 inç büyüklükteki bilgi eğlence sistemi, standart donanımlardan. Apple Car Play ve Android Auto gibi bağlanılabilirlik seçenekleri de sisteme entegre edilmiş. Ülkemizde tek donanım ve motor seçeneği ile satışa sunulacak makyajlı Santa Fe, 1.6 litrelik T-GDi “Smartstream” güç ünitesi ile dikkat çekecek. Markanın Sürekli Değişken Valf Süresi (CVVD) sistemini kullanan ilk model olan Santa Fe, bu sayede çok daha verimli ve temiz. Aracın motorunun yarı hibrit desteğine sahip olduğunu da belirtelim. Motor toplamda 230 beygir güç üretebiliyor. Dört tekerlekten çekiş sistemiyle donatılan Hyundai Santa Fe 1.6 Hibrit Progressive, 889.000 TL’lik başlangıç fiyatı ile satılacak.

FİLO KİRALAMADA ELEKTRİKLİ DÖNÜŞÜM

LeasePlan Türkiye, araç ve filo kiralama pazarında sıfır emisyonlu bir gelecek için somut adımlar atmaya devam ediyor. Şirket bu kapsamda yeni elektrikli araç yatırımını da devreye alarak ülkemizde Doğan Trend Otomotiv tarafından satışa sunulan İngiliz kökenli MG marka ZS EV elektrikli araçları filosuna dahil etti. LeasePlan Türkiye’nin online kiralama kanalı tiklakirala.com ve tüm diğer satış kanallarında da kiralamaya sunulan yeni araçları, MG Türkiye Koşuyolu Showroom’unda düzenlenen bir törenle teslim alındı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan LeasePlan Türkiye Genel Müdürü Türkay Oktay, “2030 yılına kadar tüm filomuzu sıfır emisyonlu araçlara geçirme hedefimiz doğrultusunda çalışıyoruz ve LeasePlan Türkiye olarak da ülkemizde somut adımlar atıyoruz. Bu konuda Avrupa’daki örneklerinden biraz daha geriden takip eden pazarımızı, sıfır emisyon dönüşümüne hazırlamayı sürdürüyoruz. Somut adımlarımızın en güncel örneği olarak da Türkiye pazarında MG markalı elektrikli araçları filomuza dahil ettik. MG elektrikli araçları hem online kiralama kanalımız tiklakirala.com’da, hem de tüm satış kanallarımızda müşterilerimize sunmaya başladık. Daha sürdürülebilir bir dünya ve yeni yeni canlanmaya başlayan Türkiye elektrikli araç pazarı dönüşümünü hızlandırmak için, öncü ve somut adımlar atmış olmaktan dolayı mutluyuz” şeklinde konuştu.

