Yılın Yönetmeni Ödülü 'Aşk, Büyü Vs.' filmiyle Ümit Ünal'ın

19 Kasım 2020 Perşembe, 12:20

2018 yılından beri düzenlenen Başka Sinema Ayvalık Film Festivali kapsamında ana sponsor Kariyo& Ababay Vakfı tarafından verilen Yılın Yönetmeni Ödülü'ne bu yıl "Aşk, Büyü Vs." filmi ile yönetmen Ümit Ünal değer görüldü.

“Kariyo & Ababay Vakfı Yılın Yönetmeni Ödülü” son bir yıl içinde uzun metraj sinema filmi ticari gösterime girmiş ya da ulusal ve uluslararası festivallerde yer almış olan yönetmenlerden birine üstün sanatsal başarısı için veriliyor.

Ödül, ilk yılında "Ahlat Ağacı" filmi ile Nuri Bilge Ceylan’a, geçen yıl ise "Kız Kardeşler" filmiyle Emin Alper’e verilmişti.

Ümit Ünal

Bu yıl Kariyo & Ababay Vakfı Yılın Yönetmeni Ödülü Danışma Kurulu; yönetmen Ceylan Özgün Özçelik, senarist ve yönetmen Deniz Akçay Katıksız, görüntü yönetmeni Emre Erkmen, gazeteci Pınar Öğünç ve oyuncu Tilbe Saran’dan oluşuyordu. Danışma Kurulu’nun belirlediği dört aday arasından Kariyo & Ababay Vakfı tarafından seçilen Ümit Ünal, "Aşk, Büyü vs." filmi ile 100.000 TL değerindeki ödülün sahibi oldu.

İskoçya’dan seslenen Ünal ödülle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yılın yönetmeni olmak çok gurur verici. Ama inanın 2020'nin yönetmeni ben olsam çok daha eğlenceli bir yıl geçirirdik. Bu salgın da ancak gerilim unsuru olarak bir ay kadar sürerdi. Şaka bir yana çok mutluyum, KAV Vakfına, Danışma Kuruluna ve elbette filmde yer alan herkese çok çok teşekkür ediyorum."