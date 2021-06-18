Yılmaz Özdil'den Veyis Ateş'e gönderme

18 Haziran 2021 Cuma, 22:39

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, hakkında karapara aklama soruşturması bulunan Sezgin Baran Korkmaz için Ankara'da arabuluculuk yaptığı iddia edilen ve Habertürk ile yollarını ayıran Veyis Ateş'in Halk TV ekranlarında yayımlanan özel röportajının ardından göndermeli bir paylaşımda bulundu.

Özdil, "Ben ikna oldum" diyerek, "Gözüm iyileşene kadar benim köşeyi Veyis’e vereyim bari..." ifadelerini kullandı.

Özdil'in, Veyis Ateş'in açıklamalarını ti'ye alan paylaşımı şu şekilde:

"Ben ikna oldum, gözüm iyileşene kadar benim köşeyi Veyis’e vereyim bari..."

NE OLMUŞTU?

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in, 6 Haziran Pazar yayımladığı 9'uncu videoda, Veyis Ateş'in Sezgin Baran Korkmaz'a ait otelde ücretsiz kaldığını ve kara para aklamakla suçlanan Korkmaz için arabuluculuk yaptığını ileri sürmesinin ardından hakkında birçok iddia ortaya atılan ve Habertürk'teki işine son verilen Veyis Ateş, HalkTV'de İsmail Saymaz'ın soruarını yanıtladı.

Veyis Ateş'in Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon avro istemediğini söylemesi üzerine İsmail Saymaz "Doğru söylemiyorsun" diyerek telefon konuşmasını dinlediğini açıkladı. Ateş'in iddiaları yalanlamasının ardından canlı yayına bağlanan Sezgin Baran Korkmaz, "Veyis Ateş'in benle konuşmasını kanıtlayamazsam yarın uçak bileti alıp Türkiye'ye döneceğim" dedi.