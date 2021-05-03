Yılmaz Vural: "Yabancılar burayı 'Dingo'nun ahırı' sanıyor"

03 Mayıs 2021 Pazartesi, 23:42

Süper Lig'in 39. haftasında Fenerbahçe deplasmanında 3-1 mağlup olan BB Erzurumspor'da teknik direktör Yılmaz Vural, maçla ilgili açıklamalarda bulundu. 68 yaşındaki deneyimli teknik direktör, şunları kaydetti:

"İkinci yarı bizim 5, Fenerbahçe'nin 4 pozisyonu var. O kadar net 2 pozisyon yakaladık ki, 'gol' diye ayağa kalktım. Bunları atsak, farklı olabilirdi maç. Fenerbahçe son 15 dakika oyunda yoktu. İlk yarı kötüydük ama ikinci yarı karakter koyduk."

"YABANCILAR BURAYI 'DİNGO'NUN AHIRI' SANIYOR"

Yılmaz Vural, Ricardo Gomes’in oyuna girmek istemeyişini şu sözlerle anlattı:

"Yabancıyı serbest bırakmak isteyen zihniyete sesleniyorum: 2 ay paralarını almasınlar, takımın içinde olduklarını unutup UEFA'ya şikayete gidiyorlar. Ben de çoğu zaman alamadım. Biz ne yapalım? Fenerbahçe son 15 dakika oyun olarak yoktu. Ricardo Gomes'ten rica ettim, 'Sana ihtiyacımız var, oyuna gir' dedim. 'Girmem' dedi. Yabancı futbolcular burayı 'Dingo'nun ahırı' sanıyor. Gomes ve Novikovas acayip küstahlık yaptı, yönetimden rica edeceğim, bunları mümkünse otele bile getirmesinler. Biz kimsenin oyuncağı değiliz. Burası 'Dingo'nun ahırı' mı? Sayın Cumhurbaşkanı'ndan rica ediyorum, bakın yabancılar bize neler yapıyorlar, görün."