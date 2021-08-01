Yılport Samsunspor'dan Barış Başdaş açıklaması

01 Ağustos 2021 Pazar, 12:25

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, son olarak Hannover 96 forması giyen gurbetçi futbolcu Barış Başdaş ile 1+1 yıllığına anlaşmaya vardığını açıkladı.

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hoş geldin Barış Başdaş. Kulübümüz, son olarak Hannover 96 forması giyen 31 yaşındaki defans oyuncusu Barış Başdaş ile 1+1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz." ifadeleri kullanıldı.

31 yaşındaki Türk ve Alman pasaportlu stoper, geçtiğimiz sezon 18 maça çıkmış ve bir asist yapmıştı.