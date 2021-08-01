Yılport Samsunspor'dan Barış Başdaş açıklaması
Yılport Samsunspor, geçtiğimiz sezon Almanya'da Hannover 96 forması giyen Barış Başdaş'ı kadrosuna kattı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, son olarak Hannover 96 forması giyen gurbetçi futbolcu Barış Başdaş ile 1+1 yıllığına anlaşmaya vardığını açıkladı.
Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hoş geldin Barış Başdaş. Kulübümüz, son olarak Hannover 96 forması giyen 31 yaşındaki defans oyuncusu Barış Başdaş ile 1+1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz." ifadeleri kullanıldı.
31 yaşındaki Türk ve Alman pasaportlu stoper, geçtiğimiz sezon 18 maça çıkmış ve bir asist yapmıştı.
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