Yılport Samsunspor'dan Barış Başdaş açıklaması

Yılport Samsunspor, geçtiğimiz sezon Almanya'da Hannover 96 forması giyen Barış Başdaş'ı kadrosuna kattı.

cumhuriyet.com.tr
01 Ağustos 2021 Pazar, 12:25
Yılport Samsunspor'dan Barış Başdaş açıklaması
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TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, son olarak Hannover 96 forması giyen gurbetçi futbolcu Barış Başdaş ile 1+1 yıllığına anlaşmaya vardığını açıkladı.

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hoş geldin Barış Başdaş. Kulübümüz, son olarak Hannover 96 forması giyen 31 yaşındaki defans oyuncusu Barış Başdaş ile 1+1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz." ifadeleri kullanıldı.

31 yaşındaki Türk ve Alman pasaportlu stoper, geçtiğimiz sezon 18 maça çıkmış ve bir asist yapmıştı.


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