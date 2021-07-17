Yine erkek şiddeti: Karısının boğazını keserek öldürdü

17 Temmuz 2021 Cumartesi, 08:25

Karabük 5000 Evler Cumhuriyet Mahallesi 53. Sokak’ta dün akşam saatlerinde yaşanan olayda, Vedat ve Hatice Düzduran çifti bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Vedat Düzduran eşinin boğazını bıçakla keserek yaraladı. Ardından kendisini de bıçakla yaraladı.

Gürültüyü duyan komşularının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

Ağır yaralanan Hatice Düzduran özel bir hastaneye kaldırıldı. 2 çocuk annesi, özel güvenlik görevlisi olan Hatice Düzduran, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralanan Vedat Düzduran ise Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gazetecilere konuşan dede Hayri D., "Ara ara kavga ediyorlardı. ‘Şarj aletini alacağım’ diye gelmiş buraya. Bu olayı yapmış. Bilsem yollar mıyım onu. Ben geline yalvardım, barıştırayım diye. ‘Barışmam baba’ dedi. Gelin ara sıra bırakacağım diyordu. Bu çocukları anasız babasız yetim bıraktırmam dedim" ifadelerini kullandı.



