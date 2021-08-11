YKS OBP kaç puan getirir? YKS OBP puan hesaplama nasıl yapılır? İşte 2021 YKS puan hesaplama...

11 Ağustos 2021 Çarşamba, 16:35

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin üniversite sınavlarında baraj puanlarının düşürülmesini istemesinin ardından, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), konuyla ilgili çalışma başlatmış ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunmuştu.



Erdoğan, "Genç kardeşlerime bir müjde vermek istiyorum" diyerek, YKS baraj puanının düşürüldüğünü açıkladı.

YKS BARAJ PUANI KAÇ OLDU?

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Genç kardeşlerime bir müjde vermek istiyorum. Yüksek Öğretim Kurulumuz, 2021 YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırmıştır. Bu ilave ek yerleştirmede baraj puanı TYT’de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacaktır.

Yapılan bu önemli değişiklikle birlikte üniversite tercih sürecinin tüm kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Cumhur İttifakı olarak gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

Baraj puan TYT için 150, AYT için 180 olarak uygulanıyordu.

ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANI (OBP) NEDİR?

Ortaöğretim Başarı Puanı, ortaöğretimden mezun olan öğrencilerin derslerden elde ettiği başarı puanıdır.

OBP NASIL HESAPLANIR?

Yerleştirme puanınız hesaplanırken 50 ve 100 arasında oluşacak olan diploma notunuzu yüzde 60'ı size ortaöğretim başarı puanınızı verecektir. Örneğin diploma notu 100 olan bir öğrencinin OBP'si 60 olacaktır.

Ortaöğretim bitirme notları en küçüğü 250, en büyüğü 500 olmak üzere ortaöğretim başarı puanına dönüştürülecektir. Ortaöğretimde alınan 100 üzerinden diploma notu, 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) dönüştürülecektir.



Böylece, 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250 olacak, en yüksek 100 olan diploma notu için de OBP 500 olacaktır. Diploma notu bildirilmeyen adayların diploma notu ile 50'nin altında olan diploma notları, 50 olarak değerlendirmeye alınacaktır. Ortaöğretim Başarı Puanının (OBP) hesaplanmasında Türkiye geneli dikkate alınacak, okul bazında işlem yapılmayacaktır.

OBP YKS'YE NASIL EKLENİR?

YKS sınav sonuçları içerisinde okul puanını da görebilecek olan öğrenciler, yerleştirme puanları ile tercihlerini buna göre gerçekleştirecek.



Tercihlerde kullanılacak yerleştirme puanı ise okul notlarının eklenmesiyle oluşuyor.

Öğrencilerin lise yaşamı boyunca aldıkları notlar yani diploma notları 0.12 katsayı ile çarpılarak, yerleştirme puanlarına ekleniyor.

Yani Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) olarak tanımlanan bu puanın yerleştirme puanına en düşük katkısı 30, en yüksek 60 oluyor.

2021 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Adaylar tercihlerini, 05-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından kendileri yapacaklar.

Tercih işlemleri, 20 Ağustos 2021 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.