YKS tercihleri için son gün

14 Ağustos 2020 Cuma, 12:41

YKS'ye giren adaylar tercih işlemlerini, ÖSYM’nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tamamlayacak. Tercih işleminin, ekrandaki uyarılara göre, en geç saat 23.59'a kadar yapılması gerekiyor.

Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak.

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül'de, elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül'de yapılacak.

YKS TERCİH SONUÇLARI EN ZAMAN AÇIKLANACAK?

Tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı kesin olarak bilinmemekle beraber sonuçların 30 Ağustos’a kadar açıklanması bekleniyor. Adaylar tercih bildirim işlemini tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinde değişiklik yapabilecek.