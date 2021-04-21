YKS yaklaşırken uzmanlar kalan sürenin iyi değerlendirilmesini önerdi

21 Nisan 2021 Çarşamba, 04:00

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 26 ve 27 Haziran’da yapılacak. Rehberlik Koordinatörü Cihan Yeşilyurt, “Günde 200 soru çözseniz 2 ayda 12 bin soru eder. 12 bin soru da 4-5 soru bankasına denk gelir. Bir üniversite adayının yılda yaklaşık 70 bin civarında soru ile üniversite sınavına hazırlık yaptığını düşündüğümüzde 12 bin soru sizleri hedefinize ulaştırmada çok önemli bir yere sahip olacaktır” dedi.

Adayların özellikle Alan Yeterlilik Sınavı (AYT) konularının yetişemeyeceği ve çok eksikle YKS’ye girecekleri endişesi taşıdıklarını gözlemlediğini belirten Yeşilyurt, şu önerilerde bulundu:

“2 ay uzun bir zaman. Bu süre boyunca sadece test çözmek yanlış. Özellikle AYT için mutlaka konu da çalışmalısınız. AYT’deki sorular birkaç konuyu içeren sorulardan oluşabiliyor. Dolayısı ile konuyu iyi kavrayıp, analiz etmeniz gerekiyor. Test çözerek çalışmak sadece sizi ezbere iter, konuları öğrenmenizi sağlamaz. Sizler eğer integral konusunda eksiğiniz varsa ve sınavda integralden bilgi eksiğiniz olan bir yerden soru geldiyse o soruyu yorumla yapmanız mümkün değildir.’’

ALES SORULARI ÇÖZÜN

Özellikle Temel Yeterlilik Testi (TYT) sorularında bilgiyi kullanma ve yorumlama istendiğine dikkat çeken Cihan Yeşilyurt, “Size önerim TYT hazırlığı için ALES kitabı alarak oradaki soruları çözmeniz. ALES sorularının TYT’deki performansınızı artıracağına eminim” diye konuştu.

Adaylara geçmiş yılların üniversite sorularını ve ayrıca haftada en az bir tane TYT-AYT deneme çözmelerini de öneren Yeşilyurt, şunlardı söyledi:

“Soruları çözerken son yılda yapılan YKS’den geçmiş yıllara doğru gitmelisiniz. Adaylar özellikle TYT’de zaman problemi yaşayabiliyor. Bu yüzden yapacağınız denemelerde zamana uymaya gayret etmelisiniz.

Gerek TYT’de gerekse AYT’de her soru çok değerli. Belki de TYT’de Geometri sorularında yaptığınız hataları sosyal testi çözerek telafi edeceksiniz. Bu yüzden dengeli bir ders çalışma programı hazırlayıp, her derse gereken önemi vermelisiniz.

GÜNDE 4-5 SAAT

Bu süreçte günde en az 4-5 saat ders çalışmalısınız. Çok az da olsa bu saati aşan yani 7-8 saat çalışan öğrencilere rastlıyorum. Hatta bazı veliler çocuğunun fazla çalışmasından kaygılanabiliyor. Velilere de dediğim gibi eğer öğrenci 7-8 saat çalışarak kendisini rahat hissediyorsa bırakın çalışsın. Elbette çalışılan süreden çok, verimlilik önemli. Bazen öyle olur ki 1 saatlik çalışma 5 saate denk gelir. Bazen de 12 saatlik çalışmadan verim alamazsınız.

Sınava az bir zaman kaldığı için sakatlanma riski olan sporlardan uzak durmak gerekiyor. Örneğin futbol, basketbol oynamak riskli olabilir. Sağlığınıza özellikle beslenme ve uykunuza özen göstermelisiniz.”