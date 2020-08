Demir eksikliğine karşı 7 etkili öneri!

12 Ağustos 2020 Çarşamba, 15:19

Ülkemizde yaklaşık her 10 çocuktan 4’ünde görülen demir eksikliği anemisi gittikçe yaygınlaşan önemli bir sorun. Vücutta oksijenin taşınmasından büyümeye yardımcı olmasına ve hastalıklardan korunmaya dek vazgeçilmez bir rolü olan demir besinlerle yeterince alınmadığında ve vücutta yetersiz kaldığında demir eksikliği anemisi gelişiyor.

BİRÇOK BULGU ORTAYA ÇIKABİLİR



Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Eda Sünnetçi “Anemi geliştiğinde çocukta çarpıntıdan iştahsızlık, halsizlik, baş dönmesi ve ağız içinde yaralara dek birçok bulgu ortaya çıkabilir; sık enfeksiyon geçirme, dikkatini toplayamama ve anlama güçlüğü yaşayabilir” diyor. Pandemi döneminde çocukların bağışıklığını desteklemek adına demirin özellikle önem taşıdığını vurgulayan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Eda Sünnetçi, çocuklarda demir eksikliğine karşı 7 öneride bulundu.

DEMİRDEN ZENGİN BESLEYİN

C vitamini içeren içecek ve yiyecekler demir emilimini artırıyor. Ayrıca kırmızı et çeşitleri, karaciğer, yumurta sarısı, beyaz et ve kuru baklagiller gibi demirden zengin besinleri tüketmesine özen gösterin. Çocuklarda bu gıdaların uygun porsiyonlar halinde her birinin haftada en az dört-beş kez tüketilmesi demirden yeterli beslenmeyi sağlıyor.

GÜNLÜK SÜT TÜKETİMİNİ KISITLAYIN

Günlük inek sütü tketiminin iki su bardağı ile sınırlandırılması gerekiyor. Prematüre ve düşük doğum ağırlıklı bebekler, 1 yaşından önce inek sütü başlanan ve günlük süt tüketimi 500 ml’den fazla olanlar, demirden zengin gıdalarla yeterince beslenemeyenler, kronik hastalığı olan çocuklar, vejetaryen beslenenler, zayıflama diyetleri yapanlar, yeme bozuklukları olan çocuklar demir eksikliği açısından risk altında bulunuyor.

DEMİR ÖLÇÜMLERİNİ YAPTIRIN

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Eda Sünnetçi “Pandemi döneminde çocukların bağışıklığını desteklemek adına demir çok daha önem taşımaktadır. Bağışıklık sisteminin iyi çalışabilmesi, vucudun mikro ve makrobesin öğelerinin dengeli alınmasıyla yakından ilişkilidir. Demir en önemli mikrobesin öğelerinden biridir; eksikliğini gösteren bulgular var ise, hızlı büyüme dönemlerinde tetkik yapılarak düşük ise mutlaka tedavi edilmelidir” diyor.

ANNE SÜTÜ İLE BESLEYİN

Çocukluk döneminde demir eksikliği gelişimini önlemek için mutlaka bebeğinizi anne sütü ile beslemeye özen gösterin. Doğumdan sonra ilk altı ay sadece anne sütü ile besleyin. Altı aydan sonra, anne sütünün yanında, demirden zengin içerikli ek gıdalarla beslemeye başlayın. Bebeğiniz anne sütü alamıyorsa ek gıdanın yanında demirden zengin formüla mama ile besleyebilirsiniz.

BEBEKLİK DÖNEMİNDE DEMİR DAMLASINI İHMAL ETMEYİN

Bebeklik döneminde demir damlalarını mutlaka düzenli verin. Zamanında doğan bebeklere 4 aydan sonra, prematüre bebeklere 2 aydan sonra demir içeren damlalar başlanarak, 1 yaşına kadar demir damlası takviyesine devam edilmesi gerekiyor.

DEMİR İLAÇLARINI AKSATMAYIN

Demir eksikliği anemisi tanısı labaratuar testler ile konuyor ve tedavisinde ağızdan damla veya şurup şeklinde demir içeren ilaçlar veriliyor. Demir ilaçlarının düzenli ve yeterli süreyle kullanılması çok önemli. Bu nedenle demir ilaçlarını aksatmamaya özen gösterin.

BU BESİNLERİ BİR ARADA VERMEYİN

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Eda Sünnetçi, ”Yeşil yapraklı sebzelerde bulunan demirin yapısı nedeniyle emilimi azdır ve kalsiyum içeren besinler ile birlikte alınması halinde demir emilimi azalır. Bu nedenle bir arada tükettirmeyin. Yine; süt ve süt ürünleri de demirin emilimini azalttığından pekmez ve yumurta ile aynı anda süt içirmeyin. Aralarında bir saat olmasına dikkat edin. Yumurtanın C vitamininden zengin yeşilliklerle verilmesi demir oranını artırıyor” diyor.