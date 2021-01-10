Yoksulluk gerçeği Halk Ekmek rakamlarında: 2020 tüm yıllara fark attı
İstanbul'da Halk Ekmek büfelerinin sayısı artmamasına rağmen son dört yılda satışlardaki artış oranı yüzde 70'i aştı. Krizin damga vurduğu 2020 yılının özellikle kış ayları ise tüm diğer yıllara fark attı.
Ekonomik krizin önemli göstergelerinden biri olan Halk Ekmek kuyrukları, krizin derinleştiği bu dönemde daha da uzadı. İstanbul'da da, yurttaşların ucuz ve sağlıklı tüketim için aldığı Halk Ekmek'in sayısı geçtiğimiz yıllara oranla büyük fark attı.
BirGün'den Ozan Gündoğdu'nun haberine göre, İHE Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama, yıl içinde Halk Ekmek büfelerinde dalgalı bir talep olduğunu ancak tarihsel olarak kış aylarındaki talebin yaz aylarına göre daha fazla olduğunu kaydetti. Ancak Nama, kış aylarıyla karşılaştırıldığında 2020’nin diğer bütün yıllara fark attığını vurguladı.
İBB Halk Ekmek’ten alınan verilere göre kasım aylarında günlük ortalama ekmek satışı şu şekilde;
- 2016 Kasım: 716 bin 286 adet/gün
- 2017 Kasım: 631 bin 752 adet/gün
- 2018 Kasım: 992 bin 648 adet/ gün
- 2019 Kasım: 841 bin 897 adet/gün
¦ 2020 Kasım: 1 milyon 84 bin 716 adet/gün
YÜZDE 79 ARTIŞ
Habere göre, 2016’dan 2020’ye kadar geçen süre içinde Halk Ekmek büfe sayılarında artış olmadığı da düşünülürse veriler yoksulluğun boyutlarını gözler önüne seriyor. 2018’in yaz aylarında kopan Rahip Brunson kriziyle birlikte Halk Ekmek’teki satışlar rekor kırıyor. Geçen yıl yaşanan ekonomik yıkım ise bu rekoru bile yüzde 10 oranında aşıyor. Verilere göre 2020 Kasım ayında Halk Ekmek büfelerindeki günlük ortalama satışlar önceki yıla göre yüzde 29 oranında artmış durumda. Henüz başkanlık sisteminin kurumsallaşmadığı 2017’yle kıyaslandığında ise satışlardaki artış oranı yüzde 71,6.
Başkanvekili Özgen Nama’nın verdiği bilgilere göre kasım ayları içindeki gün rekoru ise 14 kasım 2020 tarihinde kırılmış. O gün 1 milyon 195 bin 895 adetle daha önce görülmemiş boyutta ekmek satışı olmuş. Ekmek fabrikalarındaki kapasite kullanım oranı ise yüzde 96. Nama, ekmek yetiştirmekte zorlandıklarını, fabrikaların geceli gündüzlü çalıştığını söylüyor.
En Çok Okunan Haberler
- Cumhurbaşkanlığı’ndan 'WhatsApp' açıklaması
- MEB duyurdu: Yarın tüm okullarda yapılacak
- 22 ülkedeki cumhurbaşkanı maaşıyla karşılaştırıldı
- Ya Cumhur ya 3. yol
- 'Kaftancıoğlu' montajına yanıtını aldı
- MHP'li belediyeden üç market zincirine yasak
- Bankalar faiz oranlarını değiştirdi: Yeni faiz oranları
- Erman Toroğlu'ndan skandal ırkçı ifadeler
- Ayçiçek yağlarına gelen zamların arkasında kim var?
- SADAT’tan suikast dersi
Video Haberler
- İstanbul'da tencere tavalı Melih Bulu protestosu
- Tarihi Aya Yani Kilisesi definecilerin hedefi oldu
- 'Bu hastalığın benzerliği Covid-19'la karıştırılabilir'
- Ayıptır, günahtır! Makamının farkına var artık
- Boğaziçili öğrencilerden Erdoğan'a videolu yanıt
- AKP'li vekilin zor anları: Ben nasıl kurtaracağım şimdi?
- Cezaevinde kol kırma anı güvenlik kamerasına yansıdı
- Suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı
- Kaybolan oğluna sesini duyurmaya çalışan annenin feryadı
- 'Erdoğan bu kongrede parti başkanlığını bırakacak'
En Çok Okunan Haberler
- Cumhurbaşkanlığı’ndan 'WhatsApp' açıklaması
- MEB duyurdu: Yarın tüm okullarda yapılacak
- 22 ülkedeki cumhurbaşkanı maaşıyla karşılaştırıldı
- Ya Cumhur ya 3. yol
- 'Kaftancıoğlu' montajına yanıtını aldı
- MHP'li belediyeden üç market zincirine yasak
- Bankalar faiz oranlarını değiştirdi: Yeni faiz oranları
- Erman Toroğlu'ndan skandal ırkçı ifadeler
- Ayçiçek yağlarına gelen zamların arkasında kim var?
- SADAT’tan suikast dersi