Yoksulluk gerçeği Halk Ekmek rakamlarında: 2020 tüm yıllara fark attı

10 Ocak 2021 Pazar, 10:56

Ekonomik krizin önemli göstergelerinden biri olan Halk Ekmek kuyrukları, krizin derinleştiği bu dönemde daha da uzadı. İstanbul'da da, yurttaşların ucuz ve sağlıklı tüketim için aldığı Halk Ekmek'in sayısı geçtiğimiz yıllara oranla büyük fark attı.

BirGün'den Ozan Gündoğdu'nun haberine göre, İHE Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama, yıl içinde Halk Ekmek büfelerinde dalgalı bir talep olduğunu ancak tarihsel olarak kış aylarındaki talebin yaz aylarına göre daha fazla olduğunu kaydetti. Ancak Nama, kış aylarıyla karşılaştırıldığında 2020’nin diğer bütün yıllara fark attığını vurguladı.

İBB Halk Ekmek’ten alınan verilere göre kasım aylarında günlük ortalama ekmek satışı şu şekilde;

- 2016 Kasım: 716 bin 286 adet/gün

- 2017 Kasım: 631 bin 752 adet/gün

- 2018 Kasım: 992 bin 648 adet/ gün

- 2019 Kasım: 841 bin 897 adet/gün

¦ 2020 Kasım: 1 milyon 84 bin 716 adet/gün

YÜZDE 79 ARTIŞ

Habere göre, 2016’dan 2020’ye kadar geçen süre içinde Halk Ekmek büfe sayılarında artış olmadığı da düşünülürse veriler yoksulluğun boyutlarını gözler önüne seriyor. 2018’in yaz aylarında kopan Rahip Brunson kriziyle birlikte Halk Ekmek’teki satışlar rekor kırıyor. Geçen yıl yaşanan ekonomik yıkım ise bu rekoru bile yüzde 10 oranında aşıyor. Verilere göre 2020 Kasım ayında Halk Ekmek büfelerindeki günlük ortalama satışlar önceki yıla göre yüzde 29 oranında artmış durumda. Henüz başkanlık sisteminin kurumsallaşmadığı 2017’yle kıyaslandığında ise satışlardaki artış oranı yüzde 71,6.

Başkanvekili Özgen Nama’nın verdiği bilgilere göre kasım ayları içindeki gün rekoru ise 14 kasım 2020 tarihinde kırılmış. O gün 1 milyon 195 bin 895 adetle daha önce görülmemiş boyutta ekmek satışı olmuş. Ekmek fabrikalarındaki kapasite kullanım oranı ise yüzde 96. Nama, ekmek yetiştirmekte zorlandıklarını, fabrikaların geceli gündüzlü çalıştığını söylüyor.



