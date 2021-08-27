Yolculuk yaptığı otobüste sahte para ile yakalandı
Ankara'da durdurulan otobüste yolculuk yapan A.A.'nın üzerinde yapılan aramada 39 adet sahte 100 TL’lik banknot ele geçirildi.
Ankara'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.A.'nın piyasaya sahte para süreceği bilgisine ulaştı. Ekipler, A.A.'nın yolculuk yaptığı otobüsü Kahramankazan ilçesi Akıncı gişeleri yol kontrol noktasında durdurdu.
A.A.'nın üzerinde yapılan aramada, aynı seri numaralı 39 adet sahte 100 TL’lik banknot ele geçirildi.
A.A. hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla adli işlem başlatıldı.
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