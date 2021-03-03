Onlara kural, yasak işlemiyor: Çakar lambalı Pekerler, emniyet şeridinde!

03 Mart 2021 Çarşamba, 12:31

Türkiye'de çakarlı araçla trafiğe çıkılması İçişleri Bakanlığı kararıyla yasaklanmıştı. Düzenlemeye göre çakarlı araç kullananlar hakkında para cezası veriliyor, araçları trafikten men ediliyor.

Ancak yasağa aldırış etmeyen kimi araçlar, trafiği alt üst ederek yollarına devam ediyor. Kendilerini "ayrıcalık"lı ilan edip kural tanımayan bu kesimler içerisinde yeraltı dünyasıyla anılan isimler de önemli yer tutuyor.

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü, önü alınamayan bu durumun yeni örneğini oluşturdu.

Görüntülerde, Cumhur İttifakı'na sıkı desteğiyle bilinen organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in eşi Özge Peker ait olduğu bilinen ve çakar lambası olduğu görülen 34 PKR 05 plakalı 4 x4 aracın emniyet şeridinde ilerlediği görülüyor. Peker'in 'konvoy'unda bir araçtan kaydedildiği tahmin edilen görüntü büyük tepki çekti.







