YAŞ kararıyla emekli edilmişti: Tuğamiral Aydın Eken yaşamına son verdi

18 Haziran 2021 Cuma, 16:30

Olay, öğle saatlerinde, Seymen Mahallesi Anayurt Sokak’ta bulunan sitede meydana geldi. Yaklaşık 8 ay önce YAŞ kararıyla emekli edilen Aydın Eken, evinde başına dayadığı tabancasını ateşledi. Yakınlarının haber vermesi üzerine eve gelen sağlık ekibi, Eken’in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis ve cumhuriyet savcısı, evde incelemelerde bulundu. Son olarak Tersane Komutanlığı yapan Aydın Eken’in cansız bedeni, otopsi için hastane morguna götürüldü. Eken’in intiharıyla ilgili soruşturma devam ediyor.

GÜRDENİZ'DEN TAZİYE MESAJI

Eken'in ölüm haberi sonrası Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz de sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Değerli meslektaşım, Bahriye’nin mümtaz mühendislerinden (E) Amiral Aydın EKEN’nin vefatını çok büyük teessür ile öğrendim. Üzüntüm çok büyük, donanmaya ve gemi inşa sanayimize emsalsiz katkıları olan Amiralimizin hatırası önünde tazimle eğiliyorum. Sevenlerine ve ailesine taziyelerimi iletiyorum. Ruhu şad, rotası cennet olsun."

Tuğamiral Aydın Eken, geçtiğimiz yıl AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura'da (YAŞ) alınan kararla Gölcük Tersane Komutanlığı görevinden emekliye sevk edilmişti.







