Yüksek faizli kredi, artan döviz kuru ve belirsizlik toplu iflaslara neden oluyor

25 Temmuz 2021 Pazar, 04:00

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, esnaf, küçük ve orta boy işletmelerin (KOBİ) iflaslarındaki artışa dikkat çekti. Türkiye’de haziran ayında başlayan normalleşmenin henüz esnafa yansımadığını kaydeden ve iktidarın uyguladığı yanlış politikalar sonucu 16 ay boyunca esnafın aç-kapa yapmak zorunda kaldığını belirten Ağbaba, şöyle devam etti:

SADAKA GİBİ HİBE

“Sadaka verilir gibi 3 ila 5 bin TL hibe desteği verildi. Esnafın aldığı bu destekler Bağ-Kur prim borçlarını dahi karşılamadı. Ceplerinden üzerine ekleyebilen esnaf ancak prim borcunu ödeyebildi. Kredi üstüne kredi çekmek zorunda kalan esnaf borç batağına saplandı. Biriken borçlarını ödeyemeyen daha fazla esnafın kepenk kapatmaya devam ettiğini istatistikler bize gösteriyor.”

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi’ne göre Mayıs 2021’de sicilden ve meslekten terkinini yaparak iflas eden esnaf sayısının 3 bin 893 olduğunu anımsatan Ağbaba, “Haziranda rakam yüzde 94’lük artışla 7 bin 568’e ulaştı. Yılın ilk 6 ayında iflas eden esnaf sayısı ise 47 bin 572 oldu. Ortalama bir ilçe nüfusundan fazla sayıda esnaf, 16 aydır içinde bulunduğu dar boğazdan çıkamadığı, bu süreçte desteksiz bırakıldığı, üstüne de iktidar tarafından sürekli borçlandırıldığı için kepenk kapatmak zorunda kaldı” dedi.

ÖNÜNÜ GÖREMİYOR

Ağbaba, her 100 KOBİ’den 84’ünün borcu bulunduğunu belirterek “BDDK verilerine göre KOBİ’lerin bankalara borcu yaklaşık 950 milyar TL. Yine Ticaret Sicil Gazetesi’ne göre Mayıs 2021’de kapanan şirket sayısı 556 oldu. Haziran ayında ise bu rakam yüzde 116 artışla 1226’ya çıktı. Yüksek faizli krediler, artan döviz kurları ve ekonomide yaşanan belirsizlikler Türkiye’de şirketlerin toplu halde iflasına neden oluyor” dedi.

‘BORÇLAR EN AZ 3 AY ERTELENSİN’

Yaşanan süreç ve çözüm önerileri kapsamında Cumhuriyet’e değerlendirmeler yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, hem esnaf hem küçük ve orta boy işletmelerin iflas artışlarındaki hızın ilerleyen dönemlerde daha da artması halinde kitlesel işsizliğin patlama yapabileceğine dikkat çekti. Ağbaba şu noktaları vurguladı: “Çözüm önerilerimizi ise sürekli tekrar ediyoruz. Fakat iktidar esnafın ya da KOBİ’lerin sorunlarını çözecek adımları atmıyor. Esnafın kredi borçlarının faizleri silinmeli. Esnafın kullandığı kredi kartı borçları en az 3 ay süreyle ertelenmeli. KOBİ’lere 2 yıl geri ödemesiz düşük faizli kredi imkânı tanımalı.”