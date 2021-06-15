Okullardaki kantinciler iflasın eşiğinde: Kiralarla ilgili düzenleme istiyoruz

15 Haziran 2021 Salı, 04:00

İstanbul’da 3 bin 500, ülke genelinde ise yaklaşık 28 bin okul kantini bulunuyor. Koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 16 aydır kapalı olan kantin işletmeleri, ekonomik kriz ile boğuşuyor. İflasın eşiğine geldiklerini söyleyen kantinciler, “Yüzde 40-60 oranında kira artışı isteyen yerler var, sesimizin duyulmasını istiyoruz” görüşünü dile getirdi.

17 yıldır kantin işletmeciliği yapan Tüm Kantin İşverenleri Sendikası Yönetim Kurulu üyesi Arif Armağan Türkeş, koronavirüs döneminde okul kantini işletenlerin sorunlarının arttığını söyledi. “Pandemi döneminde iyice köşeye sıkıştık, çünkü gelirimiz sıfır oldu” diyen Türkeş, birçok kişinin farklı işlere yöneldiğini belirtti. Türkeş, “Ben de kantinim kapalı olduğu sürede geçinebilmek için arabamı sattım, elinde ufak tefek satabilecek ürünü olan, ürünlerini sattı. 25 bin TL kredi verildi ancak hibe değil. Bu kredileri de insanlar yedi bitirdi. 18 ay geçti, geliri olmayan insan aldığı krediyi nasıl ödesin” diye sordu. Türkiye genelinde özel okullar hariç 28 bin kadar devlet okulu kantini olduğunu söyleyen Türkeş, şöyle devam etti:

“20 aydır okullarımız kapalı. Okullar kapalı olmasına rağmen bize mali kapanış izni vermediği için kapatamıyoruz da. Yani biz işi olan işsizler pozisyonundayız, vergilerimizi ödüyoruz, Bağkur ödemelerimizi yapıyoruz. Muhasebesel olarak maliyeden kapanış yapılamadığından muhtasar, KDV gibi ödemeler bizim borç hanelerine yazılıyor” diye konuştu. Bu sektörde çalışan sayısının 80 binin üzerinde olduğunu kaydeden Türkeş, “16 Mart 2020’den beri aslında bu kişiler işsiz. Eylülde okullar açılabilirse eğer mevcut kiraları bile ödeyemeyecek durumdayız. En azından bir yıl ya kira ödemeyelim ya da kiralarımız yarı yarıya düşürülsün ki biz borçlarımızı kapatalım.”

‘KİRA ARTIŞLARI DA VAR’

21 yıldır kantin işletmeciliği yapan ve aynı zamanda İstanbul Kantinciler Esnaf Odası’ndan da olan Vedat Kaya ise okullar açılırken birçok kantin işletmecisinin işi bırakmış olacağını söyledi. Kaya, “İstanbul’da 3 bin 500 Türkiye’de 25 bin kantinci şu an iflas etmişir aslında. Bu bir iflastır, kantinlerde satacak ürün de kalmamıştır, yargıya da taşıdık, çaresizce kapatacağız başka yolu da kalmadı” diye konuştu. Bazı illerde kiraların da yükseldiğini ifade eden Kaya, “Zaten zor durumdaydık, koronavirüs pandemisinde daha da zor duruma düşürdü” dedi.