Yunan basını 24 saat süreyle grevde
Yunanistan'daki basın sendikalarının, 24 saat süreyle devam edecek olan "1 Mayıs grevi" bugün sabah saatlerinde başladı.
Yunanistan’ın en büyük gazeteciler sendikası ESIEA, Editörler Birliği ve onunla işbirliği yapan dernekler tarafından alınan 1 günlük grev kararı, özel sektör ve kamuya ait radyo, tv, gazete ve internet mecralarını kapsıyor.
Bu kapsamda, Yunan devlet televizyonu ERT, Atina haber ajansı AMNA ve belediyelere ait çeşitli radyo istasyonlarının yanı sıra Yunanistan Bilgi ve İletişim Bürosu ile Basın Hizmetleri Bakanlığı da greve katılıyor.
Yunanistan'ın en büyük özel sektör işçisi sendikası olan Genel İşçi Konfederasyonu ise "1 Mayıs tatil değil grev günüdür" diyerek greve destek veriyor.
“SALGIN BAHANE EDİLİYOR, İŞÇİLER EZİLİYOR”
Gazeteciler sendikası yöneticileri yaptıkları açıklamada, "Basın emekçilerine ait toplu hakların küresel salgın ve sağlık krizi içinde benzeri görülmemiş bir şekilde hiçe sayıldığını" vurguladı. Salgınla ilgili haberler yapan gazetecilerin ise grevin dışında tutulduğunun altı çizildi.
Yunan sendikacılar, objektif ve güvenilir bilgi için mücadelenin artık daha zor olduğunu vurgularken "eşit haklara, makul ücret ve emekli maaşlarına, ücretsiz halk sağlığı hizmetlerine, tam teşekküllü tıbbi bakıma, işsizlikle mücadelede etkili önlemlere ve toplu pazarlık sisteminin yeniden kurulmasına" ihtiyaç olduğunu vurguladı.
Sendikacılar ayrıca işverenleri de bu yükümlülüklere uymaya davet etti.
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