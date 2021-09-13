Yunanistan Başbakanı Mitsotakis: Türkiye ile çıkarlarımız aynı doğrultuda, uluslararası hukukun uygulanması konusunda görüş ayrılıklarımız var

13 Eylül 2021 Pazartesi, 10:40

Reuters

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, Türkiye ile "ortak çıkarları" bulunduğunu ancak uluslararası hukukun uygulanması konusunda iki ülke arasında "görüş ayrılıkları" olduğunu söyledi.

Uluslararası Selanik Fuarı'nda düzenlenen yıllık basın toplantısında konuşan Mitsotakis, "Türkiye ile çıkarlarımız aynı doğrultuda olmasına rağmen aramızda büyük görüş ayrılıkları var. Uluslararası hukukun nasıl uygulandığı konusunda son derece farklı görüşlerdeyiz" dedi.

Ege adalarının silahsızlandırılması konusunda Türkiye ile yaşanan gerginliğe değinen Mitsotakis, "Türkiye ile her zaman görüşmekten yanayım, gereksiz gerginliklere fırsat vermemeliyiz" şeklinde konuştu.

Mitsotakis, "Sınırlarımızı nasıl koruyacağımızı kimse ile müzakere edecek halimiz yok" diye de ekledi.

SAVUNMA YÖNTEMLERİNİ MÜZAKERE EDEMEYİZ

Gazetecilerin "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Savunma Bakanı Hulusi Akar son zamanlarda Yunanistan'a yönelik sert açıklamalar yapıyor. Adaların silahsızlandırılması gerektiğinden söz ediyorlar" şeklindeki sorusuna Mitsotakis "Gerginlik yaratacak retorik söylemlerleri bir kenara bırakıyorum. Türkiye ile her zaman görüşmekten yanayım. Gereksiz gerginliklere fırsat vermemeliyiz, bunu bir bakıma 2021 de başardık" yanıtını verdi.

Mitsotakis, adaların silahlandırılması ile ilgili şunları söyledi:

"Egemenlik haklarımızı savunacak gücümüz var. Sınırlarımızı nasıl koruyacağımızı ve kendi savunmamızı nasıl yapacağımızı kimse ile müzakere edecek halimiz yok."

GÖÇ KONUSUNDA TÜRKİYE İLE İŞBİRİĞİ

Sığınmacılar konusunda Türkiye ile işbirliği yapılması konusunda görüş birliği sağlandığından da söz eden Mitsotakis "Denizlerde birçok sığınmacının hayatını kurtardık. Ancak insan ticareti yapan şebekeleri kırmaya ve çökertmekte kararlıyım" dedi.

Mitsotakis "Adalara geçişlerde geçen yıllara oranla yüzde 90 azalma kaydedildi. Sığınmacılar bilmeli ki, 1-2 bin dolar ödeyerek Yunanistan'a gelemeyeceklerdir. Bunu önceden anlamaları için gerekli mücadeleyi vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

'AB GÖÇMEN POLİTİKASINI BELİRLEMELİ'

Avrupa Birliği'nin (AB) göçmen politikasını belirlemesi gerektiğine dikkati çeken Mitsotakis, Türkiye'ye yardım etmenin yanı sıra "bazı Avrupa ülkelerinin, sınırlarını tamamen mühürleyerek bütün yükü tek başına Yunanistan'a bırakmasının kabul edilecek bir durum olmadığını" söyledi.

FRANSA'DAN DAHA FAZLA RAFALE UÇAĞI GELECEK

Yunanistan'ın gerek ABD gerekse Fransa ile Savunma işbirliğini devam ettireceğini de belirten Mitsotakis, dün gece yine Selanik kentinde yaptığı konuşmasında Fransa'dan satın alınacak Rafale uçaklarının sayısının 18'den 24'e çıkarılacağını da açıklamıştı.

'ERDOĞAN İLE PROGRAMLARIMIZ UYMUYOR'

Mitsotakis, New York'ta 21 Eylül'de düzenlenecek BM genel kurul toplantısında Erdoğan ile görüşüp görüşmeyeceği sorusuna ise " Sayın Erdoğan ile programlı bir görüşmemiz yok. Programlarımız uymuyor" yanıtını verdi.

'İKİ BÜYÜK YANLIŞ YAPTIM'

Mitsotakis, 2020 'in Ağustos ayında Doğu Akdenizde yaşanan gerginliği "en zor anları" olarak niteledi. İkinci zor anlarını ise bu yılın Ağustos ayında çıkan orman yangınları süresinde yaşadığın" belirtti.

Yunanistan Başbakanı bir soru üzerine iktidara geldiği 2019'dan bu yana iki büyük yanlış yaptığını kabul etti. Mitsotakis hatalı olduğu konuları "pandeminin ilk dönemlerinde topyekün kapanmakta geç kalınması; orman yangınlarında önceden daha fazla önlem alınmaması" şeklinde sıraladı .